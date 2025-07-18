السوري الثاني؟ برشلونة يسعى لضم شقيق موهبته الجديدة

الجمعة، 18 يوليه 2025 - 22:46

كتب : FilGoal

ريان بردغجي

كشف الصحفي فابريزيو رومانو عن خطة برشلونة للتعاقد مع ريان بردغجي، شقيق روني بردغجي لاعبه الجديد.

روني بردغجي

النادي : برشلونة

برشلونة

ريان السويدي من أصول سورية مثل شقيقه، يبلغ من العمر 15 عاما.

وينتهي عقد ريان بردغجي مع كوبنهاجن الدنماركي، وسيبلغ الـ 16 من عمره في نوفمبر المقبل.

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وهناك العديد من الأندية الراغبة في ضمه، وكذلك يسعى كوبنهاجن للاتفاق معه على عقد جديد.

وأعلن نادي برشلونة يوم الاثنين الماضي ضم روني بردغجي قادما من فريق كوبنهاجن الدنماركي.

وأوضح برشلونة أن الجناح السويدي ذو الأصول السورية وقع على عقد يربطه بالبلوجرانا حتى صيف 2029.

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وأفاد برشلونة عبر موقعه: "توصل نادي برشلونة ونادي كوبنهاجن إلى اتفاق بشأن انتقال روني بردغجي".

لم يعلن برشلونة قيمة الصفقة، لكن تقارير عديدة أفادت أن النادي الكتالوني اتفق مع كوبنهاجن لضم اللاعب البالغ من العمر 19 عاما مقابل مليوني يورو.

ومن المتوقع أن يحصل كوبنهاجن على نسبة من إعادة البيع المستقبلي حال باعه برشلونة.

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بردغجي سويدي من أصول سورية وولد في الكويت، لكنه لا يحمل الجنسية الكويتية.

ولم يمثل بردغجي أي منتخب أول لمنتخب سواء السويد أو سوريا.

وخاض بردغجي 9 مباريات مع منتخب السويد تحت 21 عاما وسجل هدفين.

وأيضا لعب لمنتخب السويد تحت 17 عاما 6 مباريات وسجل 5 أهداف.

وإجمالا تمكن بردغجي من اللعب مع الفريق الأول لكوبنهاجن لـ84 مباراة وسجل 15 هدفا وصنع هدفا واحدا.

ويلعب بردغجي في نفس مركز لامين يامال الذي يعد من أفضل لاعبي العالم حاليا.

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