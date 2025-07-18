مصدر من الاتحاد العربي لـ في الجول: لا نية لتأجيل كأس العرب.. ولم نحدد مصير بطولة الأندية

أوضح مصدر من الاتحاد العربي حقيقة تأجيل كأس العرب 2025 للمنتخبات.

وذكرت صحيفة المنتخب المغربية، أن الاتحاد العربي يتجه لتأجيل كأس العرب بسبب إزدحام الأجندة الدولية لعام 2025. (طالع التفاصيل)

وصرّح مصدر من الاتحاد العربي لـ FilGoal.com: "لا صحة لوجود نية لتأجيل كأس العرب 2025 للمنتخبات والبطولة في موعدها في قطر بشكل طبيعي".

وأضاف "الأنباء المنتشرة تخص كأس العرب للأندية ولم يتم تحديد مصيرها حتى الآن".

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر 2025.

وأسفرت قرعة كأس العرب للمنتخبات التي ستقام في قطر عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة للبطولة.

وأعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب 2025 أن قيمة الجوائز المخصصة للبطولة ستتجاوز 36.5 مليون دولار، فيما يمثل معيارا جديدا ويضع بطولة كأس العرب إلى جانب أكبر البطولات الدولية العالمية.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة بجانب كل من الأردن والإمارات والفائز من المباراة التأهيلية بين الكويت وموريتانيا.

ويتولى حلمي طولان تدريب منتخب مصر في كأس العرب.