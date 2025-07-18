موندو ديبورتيفو: على خطى جافي وأراوخو.. فيفا ينقذ برشلونة من أزمة تير شتيجن

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أن برشلونة قد يحصل على 2 مليون يورو من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب تير شتيجن حارس مرمى الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن تير شتيجن تعرض للإصابة خلال مشاركته مع ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية مطلع يونيو السابق.

وأوضحت أن برشلونة طالب فيفا بدفع أكثر من 20 ألف يورو يوميا بفضل برنامج حماية النادي، الذي يعوض الأندية في حالة تعرض اللاعب لإصابة تستمر أكثر من 28 يوما.

ويفكر الألماني مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة للخضوع لجراحة لعلاج مشاكل الظهر.

وحسبما كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن الجراحة ستبعده 4 أشهر عن الملاعب.

وفي حالة غياب شتيجن 4 أشهر كما هو متوقع بعد الجراحة، مع دفع مبلغ يومي يصل إلى 20.5 ألف يورو، سيحصل برشلونة على 2.465 مليون يورو من فيفا.

وخضع الحارس لفحوصات طبية أكدت حاجته لجراحة ليتمكن من اللعب بدون أي ألم.

ويقيم الفريق الطبي للنادي أفضل طريقة لعلاح الحارس وسيتخذ القرار بشأنها الأسبوع المقبل.

ونظرا لالتزام برشلونة بقواعد اللعب المالي النظيف، فسيحتاج إلى الاستغناء عن شتيجن بعد تعاقده مع جوان جارسيا.

ولكن بعد إصابته مع المنتخب الألماني، فيمكن لبرشلونة أن يسدد راتب شتيجن من خلال التعويض الذي سيحصل عليه من فيفا.

ولعب شتيجن أمام البرتغال وفرنسا يومي 4، و8 يونيو في نصف نهائي ومباراة المركز الثالث لدوري الأمم الأوروبية.

واستفاد برشلونة سابقا من برنامج حماية الأندية التابع لفيفا، حيث تعرض جافي لإصابة مع إسبانيا في نوفمبر 2023، وكذلك رونالد أراوخو مع أوروجواي في كوبا أمريكا يوليو 2024.

وتعاقد برشلونة مؤخرًا مع الحارس جوان جارسيا، وجدد عقد الحارس البولندي فويتشيك تشيزني.

ووفقًا للتقارير، فإن مدرب الفريق الجديد هانز فليك تحدث مع تير شتيجن وأبلغه بأنه لن يكون الحارس الأول أو الثاني في الفريق خلال الموسم المقبل.

ولعب حارس برشلونة الماضي المنقضي 8 مباريات في الدوري، ومباراة في دوري أبطال أوروبا فيما غاب بقية الموسم للإصابة.