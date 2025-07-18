موندو ديبورتيفو: على خطى جافي وأراوخو.. فيفا ينقذ برشلونة من أزمة تير شتيجن

الجمعة، 18 يوليه 2025 - 16:23

كتب : FilGoal

برشلونة ضد ريال مدريد

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أن برشلونة قد يحصل على 2 مليون يورو من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب تير شتيجن حارس مرمى الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن تير شتيجن تعرض للإصابة خلال مشاركته مع ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية مطلع يونيو السابق.

وأوضحت أن برشلونة طالب فيفا بدفع أكثر من 20 ألف يورو يوميا بفضل برنامج حماية النادي، الذي يعوض الأندية في حالة تعرض اللاعب لإصابة تستمر أكثر من 28 يوما.

أخبار متعلقة:
سبورت: ضربة لخطط برشلونة؟ تير شتيجن يقترب من إجراء جراحة يغيب على إثرها 4 أشهر سبورت: جالاتاسراي سيحاول من جديد ضم تير شتيجن هل يحرم تير شتيجن برشلونة من أفضل لاعب في إفريقيا؟

ويفكر الألماني مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة للخضوع لجراحة لعلاج مشاكل الظهر.

وحسبما كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن الجراحة ستبعده 4 أشهر عن الملاعب.

وفي حالة غياب شتيجن 4 أشهر كما هو متوقع بعد الجراحة، مع دفع مبلغ يومي يصل إلى 20.5 ألف يورو، سيحصل برشلونة على 2.465 مليون يورو من فيفا.

وخضع الحارس لفحوصات طبية أكدت حاجته لجراحة ليتمكن من اللعب بدون أي ألم.

ويقيم الفريق الطبي للنادي أفضل طريقة لعلاح الحارس وسيتخذ القرار بشأنها الأسبوع المقبل.

ونظرا لالتزام برشلونة بقواعد اللعب المالي النظيف، فسيحتاج إلى الاستغناء عن شتيجن بعد تعاقده مع جوان جارسيا.

ولكن بعد إصابته مع المنتخب الألماني، فيمكن لبرشلونة أن يسدد راتب شتيجن من خلال التعويض الذي سيحصل عليه من فيفا.

ولعب شتيجن أمام البرتغال وفرنسا يومي 4، و8 يونيو في نصف نهائي ومباراة المركز الثالث لدوري الأمم الأوروبية.

واستفاد برشلونة سابقا من برنامج حماية الأندية التابع لفيفا، حيث تعرض جافي لإصابة مع إسبانيا في نوفمبر 2023، وكذلك رونالد أراوخو مع أوروجواي في كوبا أمريكا يوليو 2024.

وتعاقد برشلونة مؤخرًا مع الحارس جوان جارسيا، وجدد عقد الحارس البولندي فويتشيك تشيزني.

ووفقًا للتقارير، فإن مدرب الفريق الجديد هانز فليك تحدث مع تير شتيجن وأبلغه بأنه لن يكون الحارس الأول أو الثاني في الفريق خلال الموسم المقبل.

ولعب حارس برشلونة الماضي المنقضي 8 مباريات في الدوري، ومباراة في دوري أبطال أوروبا فيما غاب بقية الموسم للإصابة.

تير شتيجن برشلونة
نرشح لكم
سبورت: خلاف بين ألونسو وإدارة ريال مدريد صافي أرباح 24 مليون يورو.. ريال مدريد يكشف تفاصيل ميزانيته لـ 2024-2025 توك سبورت: عرض خرافي من الدوري السعودي لضم فينيسيوس.. والنادي ليس الهلال الأرجنتيني السادس.. أتلتيكو مدريد يضم تياجو ألمادا سبورت: ضربة لخطط برشلونة؟ تير شتيجن يقترب من إجراء جراحة يغيب على إثرها 4 أشهر المغربي يوسف لخديم لاعب ريال مدريد ينتقل إلى ألافيس يامال: سأشق طريقي بالرقم 10.. وبرشلونة هو حياتي وأريد الفوز بدوري أبطال أوروبا الوريث.. لامين يامال يحصل على القميص 10 في برشلونة
أخر الأخبار
الزمالك ينتصر على رع وديا بهدف ناصر ماهر ومشاركة الرباعي الجديد 17 دقيقة | الدوري المصري
أحمد شريف.. عاد من الموت ليحقق حلمه ويتفوق على ثنائي الزمالك 47 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: لوكمان اتفق مع إنتر.. ولكن 50 دقيقة | ميركاتو
الخامس من الغريم.. أرسنال يعلن تعاقده مع مادويكي 59 دقيقة | ميركاتو
لا جازيتا ديلو سبورت: ميلان يستعد لضم ظهير برايتون ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - إبراهيم عادل يجتاز الكشف الطبي مع الجزيرة الإماراتي ساعة | الدوري المصري
وسيط كولومبوس يوضح لـ في الجول حقيقة موافقة الأهلي على عرض الإعارة ساعة | الدوري المصري
"ابن النادي".. الإسماعيلي يعلن تجديد عقد عبد الله جمال 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 80 مليون لثنائي الأبيض وطلب مرفوض.. كواليس جلسة مفاوضات الزمالك وبيراميدز 2 وسيط كولومبوس لـ في الجول: من الصعب أن يلعب وسام مع الأهلي مجددا.. والنادي لم يحترمنا 3 خبر في الجول – وسام أبو علي يسلم جواز سفره لـ الأهلي.. بعد اجتماع مع نادي كولومبوس الأمريكي 4 الصفقة السابعة.. الأهلي يضم ياسين مرعي
/articles/509499/موندو-ديبورتيفو-على-خطى-جافي-وأراوخو-فيفا-ينقذ-برشلونة-من-أزمة-تير-شتيجن