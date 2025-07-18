ذا أثليتك: مانشستر يونايتد حصل على الضوء الأخضر من برينتفورد لضم مبيومو

الجمعة، 18 يوليه 2025 - 15:25

كتب : FilGoal

براين مبيومو - برينتفورد

أتم مانشستر يونايتد اتفاقه مع برينتفورد بشأن التعاقد مع المهاجم الكاميروني بريان مبيومو.

برايان مبويمو

النادي : برينتفورد

وشهدت الأيام الماضية محاولات مكثفة من الشياطين الحمر لحسم صفقة المهاجم الكاميروني.

وبحسب ذا أثليتك، فإن مانشستر يونايتد حصل على الضوء الأخضر من برينتفورد الذي وافق على انتقال مبيومو مقابل 71 مليون جنيه إسترليني.

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وأوضحت التقارير أن مبيومو سيوقع على عقد مع مانشستر يونايتد حتى 2030 مع خيار التمديد لمدة عام إضافي.

وكان برينتفورد قد رفض العرض الأول المقدم من الشياطين الحمر بمقابل 55 مليون جنيه إسترليني.

وقوبل العرض الثاني بقيمة 62.5 مليون جنيه إسترليني بالرفض أيضا، حسبما أشارت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية.

ويمتد تعاقد الكاميروني مع برينتفورد لنهاية الموسم المقبل مع وجود خيار التمديد لموسم إضافي.

وأوضح تقرير شبكة ذا أثليتك أن مبيومو قرر الانضمام إلى مانشستر يونايتد، وفضله على باقي الأندية التي ترغب في ضمه.

وأضاف التقرير أن أرسنال ونيوكاسل يونايتد وتوتنام مهتمون بضم المهاجم الكاميروني، لكنه يفضل الانتقال إلى يونايتد.

يذكر أن يونايتد لن يشارك في أي بطولة أوروبية الموسم المقبل، بينما يشارك الثلاثي السابق ذكره في دوري أبطال أوروبا.

والجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد ضم المهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا قادما من ولفرهامبتون.

مانشستر يونايتد بريان مبويمو
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