رغم تأشيرة بيراميدز.. حمدي فتحي على رأس قائمة الوكرة بمعسكر إسبانيا

الجمعة، 18 يوليه 2025 - 14:46

كتب : FilGoal

منتخب مصر - حمدي فتحي

شهدت قائمة نادي الوكرة القطري المتجهة إلى إسبانيا تواجد حمدي فتحي لاعب منتخب مصر.

حمدي فتحي

النادي : الوكرة

الوكرة

وارتبط حمدي فتحي خلال الأيام الماضية بالانتقال لنادي بيراميدز.

وأعلن فيسنتي مورينو مدرب الوكرة قائمة الفريق المتجهة إلى إسبانيا بوجود حمدي فتحي.

أخبار متعلقة:
محمد يوسف: طلبت الجلوس مع إمام عاشور..ورفضنا عودة حمدي فتحي خبر في الجول - بيراميدز يستخرج تأشيرة تركيا لـ حمدي فتحي مصدر من الوكرة لـ في الجول: اتفقنا بشكل مبدئي على انضمام حمدي فتحي لـ بيراميدز مدافع نانت قد يزامل حمدي فتحي في الوكرة أو النني مع الجزيرة

لا يتوفر وصف.

وعلم FilGoal.com أن بيراميدز قد أتم استخراج تأشيرة تركيا لحمدي فتحي ليتمكن من اللحاق ببعثة الفريق وقت إتمام صفقة انتقاله من الوكرة القطري.

ويخوض بيراميدز معكسر تحضيري في تركيا استعدادا للموسم الجديد.

وقال مصدر من نادي الوكرة لـ FilGoal.comفي وقت سابق: "توصلنا لاتفاق مع بيراميدز بشكل مبدئي على انضمام حمدي فتحي لهم"

صاحب الـ 30 عاما انضم للوكرة قادما من الأهلي في 2023.

وشارك حمدي فتحي مع الأهلي على سبيل الإعارة في كأس العالم للأندية.

وخلال الموسم الماضي شارك فتحي مع الوكرة في 28 مباراة وصنع هدفين.

وتوج بيراميدز بدوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه.

ولم يعلن بيراميدز عن أي صفقة جديدة حتى الآن لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل.

حمدي فتحي الوكرة بيراميدز
نرشح لكم
برئاسة الخطيب وحضور الصفقات الجديدة.. وصول بعثة الأهلي إلى تونس حكمان مصريان في أمم إفريقيا للمحليين بعد أنباء عدم تمكن الزمالك من قيد معالي.. اتحاد الكرة يوضح موقف الأجانب تحت السن عبد الله السعيد يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد تجديد تعاقده مصدر من وادي دجلة لـ في الجول: استقرار حالة أبو النجا ونقله من الرعاية المركزة الإسماعيلي يصدر بيانا بعد معاقبته مجددا بإيقاف القيد 3 فترات تحت السن أم في الفريق الأول؟ موقف الزمالك من قيد المغربي عبد الحميد معالي اتحاد الكرة يقيم عزاء لميمي عبد الرازق في القاهرة
أخر الأخبار
بعد إفلاسه وهبوطه.. اتحاد ناديان يعيد بريشيا للحياة دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الزمالك ينتظر مصير صبحي لحسم صفقة حارس الجونة 8 دقيقة | الدوري المصري
ذا أثليتك: مانشستر يونايتد حصل على الضوء الأخضر من برينتفورد لضم مبيومو 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رينارد: حكيمي يستحق الكرة الذهبية 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقارير: النصر يتمم ثاني صفقاته الصيفية 51 دقيقة | سعودي في الجول
أمام أعين مورينيو.. حمزة علاء يشارك في خسارة بورتيمونينسي أمام فنربخشة وديا ساعة | المحترفون
رغم تأشيرة بيراميدز.. حمدي فتحي على رأس قائمة الوكرة بمعسكر إسبانيا ساعة | الكرة المصرية
صافي أرباح 24 مليون يورو.. ريال مدريد يكشف تفاصيل ميزانيته لـ 2024-2025 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 80 مليون لثنائي الأبيض وطلب مرفوض.. كواليس جلسة مفاوضات الزمالك وبيراميدز 2 وسيط كولومبوس لـ في الجول: من الصعب أن يلعب وسام مع الأهلي مجددا.. والنادي لم يحترمنا 3 خبر في الجول – وسام أبو علي يسلم جواز سفره لـ الأهلي.. بعد اجتماع مع نادي كولومبوس الأمريكي 4 الصفقة السابعة.. الأهلي يضم ياسين مرعي
/articles/509491/رغم-تأشيرة-بيراميدز-حمدي-فتحي-على-رأس-قائمة-الوكرة-بمعسكر-إسبانيا