رغم تأشيرة بيراميدز.. حمدي فتحي على رأس قائمة الوكرة بمعسكر إسبانيا

شهدت قائمة نادي الوكرة القطري المتجهة إلى إسبانيا تواجد حمدي فتحي لاعب منتخب مصر.

حمدي فتحي النادي : الوكرة الوكرة

وارتبط حمدي فتحي خلال الأيام الماضية بالانتقال لنادي بيراميدز.

وأعلن فيسنتي مورينو مدرب الوكرة قائمة الفريق المتجهة إلى إسبانيا بوجود حمدي فتحي.

وعلم FilGoal.com أن بيراميدز قد أتم استخراج تأشيرة تركيا لحمدي فتحي ليتمكن من اللحاق ببعثة الفريق وقت إتمام صفقة انتقاله من الوكرة القطري.

ويخوض بيراميدز معكسر تحضيري في تركيا استعدادا للموسم الجديد.

وقال مصدر من نادي الوكرة لـ FilGoal.comفي وقت سابق: "توصلنا لاتفاق مع بيراميدز بشكل مبدئي على انضمام حمدي فتحي لهم"

صاحب الـ 30 عاما انضم للوكرة قادما من الأهلي في 2023.

وشارك حمدي فتحي مع الأهلي على سبيل الإعارة في كأس العالم للأندية.

وخلال الموسم الماضي شارك فتحي مع الوكرة في 28 مباراة وصنع هدفين.

وتوج بيراميدز بدوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه.

ولم يعلن بيراميدز عن أي صفقة جديدة حتى الآن لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل.