عبد الله السعيد يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد تجديد تعاقده

الجمعة، 18 يوليه 2025 - 12:15

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - الزمالك - حرس الحدود

وجه عبد الله السعيد لاعب وسط الزمالك رسالة لجماهير ناديه بعد تجديد تعاقده.

وأعلن الزمالك امس الخميس تجديد عقد عبد الله السعيد لمدة موسمين.

وكتب السعيد عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "اخترت أن أختتم المسير في حضرة الكيان الكبير.... نادي الزمالك"

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"اخترت أن أضع النقطة الأخيرة في سطر كتبه جمهور لا يعرف سوى لغة الحب، ولا يقرأ إلا بحروف الوفاء"

"شكرا لكم على هذا الحضن الدافئ على الثقة الغالية وعلى الشغف الذي يمنح كرة القدم معناها الحقيقي. وعد من القلب... أن أهب كل ما تبقى من عطائي القميص الزمالك وجماهيره العظيمة".

وأعلن الزمالك عبر صفحته الرسمية على فيسبوك عن استمرار عبد الله السعيد تحت عنوان "عبدالله مننا، الحكاية لسه مكملة في ميت عقبة، إحنا الملوك.. إحنا الزمالك".

وانتهى تعاقد السعيد مع الزمالك بنهاية الموسم المنقضي بعد قضاء موسم ونصف، توج فيهما بلقبي كأس السوبر الإفريقي، وكأس مصر.

وكان FilGoal.com كشف سابقا عن اتفاق الزمالك مع السعيد على تجديد عقده لمدة موسمين مقابل 20 مليون جنيه في الموسم الواحد.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

وكان سيراميكا كليوباترا قد قدم عرضا مبدئيا للسعيد لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حسبما علم FilGoal.com في وقت سابق، إلا أن الزمالك تمكن من التوصل لاتفاق معه.

وانضم السعيد للزمالك في يناير 2024 قادما من بيراميدز وخاض 58 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 8 في جميع المسابقات.

ويعد السعيد ثالث هدافي الدوري المصري تاريخيا برصيد 133 هدفا سجلها منذ أن شارك لأول مرة في موسم 2003-04.

الزمالك عبد الله السعيد
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