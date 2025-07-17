الإسماعيلي يجدد عقد أحمد عادل عبد المنعم موسما

جدد نادي الإسماعيلي عقد حارس مرماه المخضرم احمد عادل عبد المنعم موسما.

ويستعد الإسماعيلي لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وأعلن الإسماعيلي تجديد عقد أحمد عادل عبد المنعم حتى صيف 2026.

وكان من المفترض أن ينتهي تعاقد أحمد عادل عبد المنعم مع الإسماعيلي بنهاية الموسم المنصرم.

ويلعب أحمد عادل عبد المنعم في صفوف الإسماعيلي منذ صيف 2021 قادما من الجونة.

وخاض أحمد عادل صاحب الـ38 عاما 56 مباراة بقميص الدراويش واستقبلت شباكه 61 هدفا وحافظ عليها خلال 15 مباراة.

وسبق لأحمد عادل عبد المنعم اللعب في صفوف أندية الأهلي ومصر المقاصة والجونة.