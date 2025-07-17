الصفقة السابعة.. مودرن سبورت يتعاقد مع جودوين شيكا

الخميس، 17 يوليه 2025 - 19:52

كتب : بسام أبو بكر

جودوين شيكا - طلائع الجيش ضد المصري

أتم نادي مودرن سبورت إجراءات التعاقد مع جودوين شيكا مهاجم طلائع الجيش السابق.

وبات شيكا الصفقة السابعة لمودرن سبورت خلال هذا الصيف.

ونشر مودرن سبورت مقطع فيديو عبر حسابه على فيسبوك أعلن من خلاله التعاقد مع جودوين شيكا.

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وظهر شيكا بمستوى جيد مع طلائع الجيش خلال الموسمين الماضيين.

ولعب صاحب الـ 27 عاما 57 مباراة مع طلائع الجيش وسجل 15 هدفا وصنع 3 آخرين.

وسبق للمهاجم النيجيري اللعب لعدة أندية أبرزها وفاق سطيف الجزائري والتعاون الليبي والشرطة العراقي وريفرز يونايتد النيجيري.

جودوين شيكا هو الصفقة السابعة لفريق مودرن سبورت خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد التعاقد مع محمد أبو جبل ورشاد المتولي وعماد حمدي وأحمد المزهود وكمال السيد ومحمود ممدوح.

جودوين شيكا مودرن سبورت
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