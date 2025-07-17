خبر في الجول - المقاولون العرب يضم إسلام جابر مجانا

أتم نادي المقاولون العرب إجراءات التعاقد مع إسلام جابر لاعب الزمالك وسموحة السابق.

وانتهى تعاقد إسلام جابر مع سموحة بنهاية الموسم المنصرم ليصبح لاعبا حرا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إسلام جابر لاعب سموحة وقع على عقود انضمامه لصفوف نادي المقاولون العرب في صفقة انتقال حر.

وبدأ جابر مسيرته مع الشرقية للدخان وانضم لمصر للمقاصة في 2017 ثم الداخلية.

وانتقل للزمالك في 2019 وقضى 3 مواسم بقميص الأبيض حقق خلالها لقب الدوري مرتين ولقب كأس مصر.

وفي صيف 2022 انتقل إسلام جابر لصفوف البنك الأهلي ولعب معه موسما واحدا.

وفي صيف 2023 انتقل جابر لنادي سموحة لمدة 3 سنوات.

وصعد وادي دجلة والمقاولون العرب وكهرباء الإسماعيلية إلى الدوري الممتاز، ليصل عدد فرق الدوري إلى 21 فريقا بعد إلغاء الهبوط.