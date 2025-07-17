الرياضية: لا علاقة بين السوبر السعودي ومتحف رونالدو في هونج كونج

الخميس، 17 يوليه 2025 - 17:43

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر - الهلال

ذكرت جريدة الرياضية أن متحف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر المنظم حاليا في هونج كونج ليس له علاقة في استضافة البلد كأسَ السوبر السعودي.

وكشف التقرير أن البطولة، تأتي برعايةٍ من شركةٍ صينيةٍ، ومجموعةٍ من الشركات الأخرى في هونج كونج.

وبيَّن أن المعرض الخاص بإنجازات كريستيانو رونالدو، الذي افتُتح 7 يوليو الجاري، غير مرتبطٍ بموعد البطولة وتنظيمها، موضحًا أنه يأتي برعايةٍ من هيئة السياحة السعودية، وقد جرى تنظيمه في عديدٍ من الدول حول العالم، وسبق أن استضافه موسم الرياض.

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وأوضح التقرير أن البطولة كان من المقرَّر تنظيمها في الصين، لكنْ صدور قرارٍ حكومي، يمنع استضافة أي فريقٍ أجنبي بعد تعذُّر تنظيم جولة النصر، يناير 2024، نقلها إلى هونج كونج.

وكان من المقرَّر أن يُنظِّم النصر جولةً في شينزين، يواجه خلالها نظيره شنغهاي الصيني في التجريبية الأولى، 24 يناير 2024، ثم تشجيانج، في الـ 28 من الشهر ذاته، لكنَّها تأجَّلت «لأسبابٍ خارجةٍ عن إرادة النادي، وفقًا للبيان الصادر من النصر حينها.

وسُحبت قرعة السوبر، 19 يونيو الماضي، وأسفرت عن مواجهتين في نصف النهائي، الأولى بين النصر واتحاد جدة، والأخرى بين الهلال والقادسية.

وبعد أسبوعٍ، صدر جدول البطولة الذي حدَّد 19 أغسطس المقبل موعدًا لنزال النصر واتحاد جدة، واليوم التالي لمواجهة الهلال والقادسية. ويُلعب النهائي في 23 أغسطس بين الفريقين الفائزين من المباراتين.

وقدَّم الهلال خطاب اعتذاره إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم لعدم إمكانية مشاركته في السوبر بسبب إرهاق لاعبيه بعد كأس العالم للأندية، لكنْ لم يصدر قرارٌ نهائي في هذا الأمر حتى الآن.

ويستضيف ملعب هونج كونج الدولي جميع مباريات البطولة التي تفتتح منافسات الموسم الكروي السعودي الجديد.

كريستيانو رونالدو النصر
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