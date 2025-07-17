مدير فني مصري في الدوري الغاني

الخميس، 17 يوليه 2025 - 16:11

كتب : محمد عبد العظيم

أحمد إبراهيم فتحي

أعلن نادي سيدرو أول بلاكس يونايتد الصاعد حديثا للدوري الغاني الممتاز تعيين أحمد إبراهيم فتحي مديرا فنيا للفريق.

المدير الفني المصري البالغ 39 عاما سبق أن عمل مدربا مساعدا في الإسماعيلي حسبما كشف النادي.

ويمتلك خبرة تدريبية تصل لـ 15 عاما قبل تدريب الفريق الغاني ويحمل الرخصة التدريبية A من الاتحاد الإفريقي (كاف).

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وجاء تعيين فتحي بعد رحيل برنس جورج كوفي من تدريب الفريق عقب نهاية تعاقده في يونيو الماضي.

النادي الذي تأسس عام 1945 فاز بلقب دوري المنطقة الثانية من دوري الدرجة الثانية وتأهل للدوري الغاني بعد غياب دام 16 عاما.

وحقق الفريق اللقب برصيد 66 نقطة من 21 مباراة وخسر 6 وتعادل في 3 من 30 مباراة بفارق 7 نقاط عن منافسه روسباك.

ويعود سيدرو أول بلاكس يونايتد لأول مرة للدوري الغاني منذ هبوطه في موسم 2008-09.

أحمد إبراهيم فتحي سيدرو أول بلاكس يونايتد الدوري الغاني
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