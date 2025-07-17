كادينا سير: أرسنال يتراجع عن اهتمامه بضم ردوريجو

الخميس، 17 يوليه 2025 - 14:17

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد غرناطة

انسحب نادي أرسنال من سباق ضم رودريجو جوس جناح ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفقا لإذاعة كادينا سير.

وأوضح التقرير أن أرسنال لن يسعى لضم المهاجم البرازيلي رغم اهتمامهم السابق بضمه.

ويأتي ذلك بعد ساعات من تقرير شبكة ESPN الذي أوضحت فيه أن ليفربول دخل سباق التعاقد مع البرازيلي رودريجو.

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وأوضح التقرير أن اللاعب ينتظر موقف ريال مدريد بشأن مستقبله.

وأشار التقرير إلى أن أن العرض المُحتمل قد تبلغ قيمته حوالي 100 مليون يورو.

وأضاف التقرير أن ليفربول ليس الفريق الوحيد المهتم بضمه في الوقت الحالي.

ويبدو أن رودريجو لن يجد مكانا مع تشابي ألونسو المدرب الجديد لريال مدريد، ففي كأس العالم للأندية ظهر البرازيلي على أرض الملعب 3 مباريات فقط.

ولم يتواجد في التشكيل الأساسي إلا مرة واحدة من قبل المدرب الجديد.

قبل أيام، أفادت صحيفة آس الإسبانية، أن ليفربول يبحث عن التعاقد مع رودريجو في سوق الانتقالات الحالي.

وذلك في حال رحيل الكولومبي لويس دياز، فإن الريدز سيقدم عرضا رسميا لريال مدريد للحصول على خدمات رودريجو.

ويريد ريال مدريد الحصول على 100 مليون يورو من أجل بيع المهاجم البرازيلي في سوق الانتقالات الحالي.

وينتهي عقد رودريجو مع ريال مدريد صيف 2028.

وشارك اللاعب مع ريال مدريد الموسم الماضي في 54 مباراة تمكن من تسجيل 14 هدفًا، وصناعة 11 هدفًا.

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