توتو سبورت: وصول وكيل سانشو إلى إيطاليا للتفاوض مع يوفنتوس

وصل إيمكا أوباسي وكيل جادون سانشو إلى مدينة تورينو الإيطالية لمواصلة المفاوضات مع يوفنتوس.

ويعقد يوفنتوس محادثات مع وكيل الجناح الإنجليزي من أجل ضمه في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لصحيفة توتو سبورت الإيطالية وافق لاعب مانشستر يونايتد على البنود الشخصية للانتقال للسيدة العجوز.

ويرغب يوفنتوس في ضم سانشو مقابل 17 مليون يورو، فيما يأمل نادي مانشستر يونايتد بيع لاعبه مقابل 25 مليون يورو.

وكشف التقرير إلى أن سانشو وافق على تقليل مطالبه المالية من أجل اللعب بقميص يوفنتوس.

وسيتقاضى اللاعب راتبا يتراوح بين 5-6 ملايين يورو مع يوفنتوس.

سانشو صاحب الـ25 عاما لعب معارا الموسم المنصرم بقميص تشيلسي الإنجليزي.

ولعب الدولي الإنجليزي بصفوف شباب مانشستر سيتي، قبل الانتقال إلى بروسيا دورتموند الألماني، ومنه إلى مانشستر يونايتد.

وانتقل سانشو من يونايتد إلى دورتموند لمدة 6 أشهر، وتشيلسي على سبيل الإعارة لمدة موسم، قبل العودة لقلعة أولد ترافورد.

ولعب سانشو الموسم الماضي 31 مباراة مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي، و8 مباريات في دوري المؤتمر الذي توج به البلوز، بالإضافة إلى مباراتين في الكأس، ومباراة في كأس الرابطة.