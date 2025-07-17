سينسيناتي يوقف سلسلة ميسي في الدوري الأمريكي بثلاثية

أنهى نادي سينسيناتي سلسلة أهداف ليونيل ميسي مع إنتر ميامي بالفوز بنتيجة 3-0 في الدوري الأمريكي.

وسجل الأرجنتيني ثنائية في 5 مباريات متتالية في الدوري الأمريكي كأول من يفعلها، لكن السلسلة توقفت أمام سينسيناتي.

وتعرض أوسكار أوستاري حارس ميامي للإصابة وخرج على إثرها مستبدلا في الدقيقة 25 وعوضه روكو رويس في حراسة المرمى.

وتقدم أصحاب الأرض بهدف جيراردو فالينزويلا في الدقيقة 16.

وفي الشوط الثاني سجل البرازيلي إيفاندر ثنائية في الدقيقتين 50 و70.

وشارك ميسي في اللقاء كاملا دون أن يسجل أو يصنع، وتوقفت سلسلة انتصارات ميامي عند 5 مباريات متتالية.

الفوز رفع رصيد سينسيناتي لـ 45 نقطة من 23 مباراة في المركز الثاني بترتيب القسم الشرقي.

فيما ظل إنتر ميامي خامسا برصيد 38 نقطة من 20 مباراة.