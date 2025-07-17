سينسيناتي يوقف سلسلة ميسي في الدوري الأمريكي بثلاثية

الخميس، 17 يوليه 2025 - 11:00

كتب : FilGoal

إيفاندر - سينسيناتي - إنتر ميامي

أنهى نادي سينسيناتي سلسلة أهداف ليونيل ميسي مع إنتر ميامي بالفوز بنتيجة 3-0 في الدوري الأمريكي.

وسجل الأرجنتيني ثنائية في 5 مباريات متتالية في الدوري الأمريكي كأول من يفعلها، لكن السلسلة توقفت أمام سينسيناتي.

وتعرض أوسكار أوستاري حارس ميامي للإصابة وخرج على إثرها مستبدلا في الدقيقة 25 وعوضه روكو رويس في حراسة المرمى.

أخبار متعلقة:
عزز رقمه القياسي ويطارد آخر.. ثنائية جديدة لـ ميسي تقود إنتر ميامي للفوز في الدوري الأمريكي الرابع على التوالي.. ميسي يسجل ثنائية في انتصار إنتر ميامي بالدوري الأمريكي تقرير أرجنتيني: دي بول على أبواب إنتر ميامي لمزاملة ميسي ذا أثليتك: إنتر ميامي يثق في تجديد ميسي رغم مفاوضات أهلي جدة

وتقدم أصحاب الأرض بهدف جيراردو فالينزويلا في الدقيقة 16.

وفي الشوط الثاني سجل البرازيلي إيفاندر ثنائية في الدقيقتين 50 و70.

وشارك ميسي في اللقاء كاملا دون أن يسجل أو يصنع، وتوقفت سلسلة انتصارات ميامي عند 5 مباريات متتالية.

الفوز رفع رصيد سينسيناتي لـ 45 نقطة من 23 مباراة في المركز الثاني بترتيب القسم الشرقي.

فيما ظل إنتر ميامي خامسا برصيد 38 نقطة من 20 مباراة.

إنتر ميامي ليونيل ميسي الدوري الأمريكي
نرشح لكم
جلوبو: تمت.. جون أرياس إلى ولفرهامبتون نيمار 700 يقود سانتوس للفوز على فلامنجو في ظهور نجل روبينيو الأول ريني فايلر مديرا فنيا لـ دي سي يونايتد الأمريكي فيفا يكشف موعد فتح باب حجز تذاكر كأس العالم 2026 تليجراف: نجم فلومينينسي إلى الدوري الإنجليزي آس: للمرة الثالثة.. كوينتيرو يقترب من العودة لـ ريفر بليت مدرب حراس مرمى مساعد.. دافيدي أنشيلوتي يبدأ مهمته مع بوتافوجو بانتصار في الدربي جرح طوله 8 سم.. فلامنجو يعلن تفاصيل إصابة أيرتون لوكاس
أخر الأخبار
"الحكاية لسه مكملة".. الزمالك يعلن استمرار عبد الله السعيد موسمين 9 دقيقة | ميركاتو
عودة محمد عبد الله.. منتخب الشباب يفوز على الكويت الأولمبي وديا استعدادا لكأس العالم 15 دقيقة | منتخب مصر
الصفقة الخامسة.. مانشستر سيتي يتعاقد مع موهبة النرويج 29 دقيقة | ميركاتو
مران الزمالك - فيريرا يخفف الحمل البدني ويركز على الجوانب الفنية والخططية 40 دقيقة | الكرة المصرية
بيراميدز يكتسح رجاء مطروح بسداسية وديا 54 دقيقة | الدوري المصري
وسيط كولومبوس لـ في الجول: من الصعب أن يلعب وسام مع الأهلي مجددا.. والنادي لم يحترمنا 57 دقيقة | الدوري المصري
الصفقة السابعة.. مودرن سبورت يتعاقد مع جودوين شيكا ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - المقاولون العرب يضم إسلام جابر مجانا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 80 مليون لثنائي الأبيض وطلب مرفوض.. كواليس جلسة مفاوضات الزمالك وبيراميدز 2 خبر في الجول – وسام أبو علي يسلم جواز سفره لـ الأهلي.. بعد اجتماع مع نادي كولومبوس الأمريكي 3 الصفقة السابعة.. الأهلي يضم ياسين مرعي 4 الأهلي يرد على الأخدود بشأن رغبته في شراء إمام عاشور
/articles/509419/سينسيناتي-يوقف-سلسلة-ميسي-في-الدوري-الأمريكي-بثلاثية