دي مارزيو: يوفنتوس يطلب ضم راشفورد من مانشستر يونايتد

الخميس، 17 يوليه 2025 - 00:32

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد

تقدم يوفنتوس بطلب لضم ماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد.

ويأتي ذلك حسبما كشف جانليوكا دي مارزيو الصحفي بشبكة سكاي إيطاليا.

وقضى الدولي الإنجليزي النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لأستون فيلا وفي 17 مباراة، تمكن من تسجيل 4 أهداف وصناعة 6 أهداف.

أخبار متعلقة:
سكاي: برشلونة يحدد بديل صفقة راشفورد في حالة عدم إبرامها كادينا سير: بعد فشل صفقة نيكو ويليامز.. راشفورد ينتظر اتصال برشلونة برشلونة ينتظر.. أستون فيلا يحسم موقفه النهائي من شراء راشفورد بن جاكوبس: برشلونة يستعد للتفاوض مع مانشستر يونايتد للتعاقد مع راشفورد

وخاض راشفورد صاحب الـ 27 عاما، 426 مباراة بقميص مانشستر يونايتد وسجل 138 هدفا وصنع 77.

وارتبط اسم راشفورد بالانتقال لصفوف برشلونة الإسباني.

وكشف تقرير سابق أن التعاقد مع راشفورد عن طريق الإعارة مع إلزامية الشراء الصيف القادم بـ40 مليون يورو.

وحسب التقارير الإنجليزية رفض راشفورد لعرض سعودي بمرتب كبير ويريد فقط أن ينتقل لبرشلونة.

وينتهي عقد راشفورد مع مانشستر يونايتد صيف 2028، وعاد ليونايتد من جديد بعد إعارة مع نادي أستون فيلا يناير الماضي.

مانشستر يونايتد يوفنتوس ماركوس راشفورد
نرشح لكم
تقرير: بورنموث يحدد سعر إيليا زابارني لبيعه إلى باريس رومانو: مادويكي وقع عقود انتقاله إلى أرسنال تقرير: مانشستر يونايتد ينافس إيفرتون على ضم دوجلاس لويز باللون البنفسجي.. مانشستر يونايتد يكشف عن قميصه البديل للموسم الجديد ذا أثلتيك: ليدز يتوصل لاتفاق مع نيوكاسل لضم لونجستاف تقارير: نابولي يتجاهل نونيز من أجل لورينزو لوكا.. والهلال يتابع سكاي: فرانكفورت يرفض عرض نيوكاسل.. وليفربول قد يحول وجهته لـ إيكيتيكي جارديان: أرسنال يرد على طلب بايرن بشأن تروسارد
أخر الأخبار
خبر في الجول - وصول آدم كايد لـ القاهرة تمهيدا للتوقيع لـ الزمالك ساعة | الدوري المصري
موهبة مغربية.. في الجول يكشف تفاصيل اتفاق الزمالك لضم عبد الحميد معالي ساعة | الدوري المصري
دي مارزيو: يوفنتوس يطلب ضم راشفورد من مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
39 لاعبا في قائمة منتخب الشباب لمواجهة الكويت ساعة | منتخب مصر
محمد يوسف: لم نخصم من لاعبي الأهلي في مونديال للأندية.. وكنت سأنفذ اللائحة على تريزيجيه إذا سجل 2 ساعة | الدوري المصري
محمد يوسف: طلبت الجلوس مع إمام عاشور..ورفضنا عودة حمدي فتحي 2 ساعة | الدوري المصري
محمد ثابت يعلن استقالته من منصب المتحدث الرسمي لقطاع الكرة بالأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
محمد يوسف: طبقنا اللوائح على وسام.. ولم أتفاوض مع مصطفى محمد 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 80 مليون لثنائي الأبيض وطلب مرفوض.. كواليس جلسة مفاوضات الزمالك وبيراميدز 2 الصفقة السابعة.. الأهلي يضم ياسين مرعي 3 خبر في الجول – وسام أبو علي يسلم جواز سفره لـ الأهلي.. بعد اجتماع مع نادي كولومبوس الأمريكي 4 الأهلي يرد على الأخدود بشأن رغبته في شراء إمام عاشور
/articles/509412/دي-مارزيو-يوفنتوس-يطلب-ضم-راشفورد-من-مانشستر-يونايتد