دي مارزيو: يوفنتوس يطلب ضم راشفورد من مانشستر يونايتد

تقدم يوفنتوس بطلب لضم ماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد.

ويأتي ذلك حسبما كشف جانليوكا دي مارزيو الصحفي بشبكة سكاي إيطاليا.

وقضى الدولي الإنجليزي النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لأستون فيلا وفي 17 مباراة، تمكن من تسجيل 4 أهداف وصناعة 6 أهداف.

وخاض راشفورد صاحب الـ 27 عاما، 426 مباراة بقميص مانشستر يونايتد وسجل 138 هدفا وصنع 77.

وارتبط اسم راشفورد بالانتقال لصفوف برشلونة الإسباني.

وكشف تقرير سابق أن التعاقد مع راشفورد عن طريق الإعارة مع إلزامية الشراء الصيف القادم بـ40 مليون يورو.

وحسب التقارير الإنجليزية رفض راشفورد لعرض سعودي بمرتب كبير ويريد فقط أن ينتقل لبرشلونة.

وينتهي عقد راشفورد مع مانشستر يونايتد صيف 2028، وعاد ليونايتد من جديد بعد إعارة مع نادي أستون فيلا يناير الماضي.