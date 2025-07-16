محمد ثابت يعلن استقالته من منصب المتحدث الرسمي لقطاع الكرة بالأهلي

الأربعاء، 16 يوليه 2025 - 23:35

كتب : FilGoal

محمد ثابت

أعلن محمد ثابت المسؤول الإعلامي والمتحدث الرسمي لقطاع الكرة بالنادي الأهلي استقالته من منصبه.

وأوضح ثابت عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: "تقدم باستقالتي لكني فضلت عدم الإعلان عنها سابقا نظرا لارتباطات الفريق المهمة في كأس العالم للأندية".

وأضاف "أعتز بالفترة القصيرة التي قضيتها في النادي الأهلي الكبير، وأكن له ولمسؤوليه ولجماهيره العظيمة الكثير من الاحترام".

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وأكمل "مرة أخرى، أشكر جماهير النادي الأهلي، والكابتن محمود الخطيب، وكذلك الكابتن القدير محمد رمضان الذي كان له دورا بارزا في قبولي لهذه المهمة، وأتمنى للجميع التوفيق المستمر".

وأعلن النادي الأهلي تعيين ثابت متحدثا رسميا ومسؤولا لـ شؤون الإعلام لقطاع الكرة في الأهلي شهر فبراير الماضي.

وسبق أن عمل ثابت كمنسق إعلامي في الاتحاد الإفريقي (كاف) والاتحاد الدولي (فيفا)، وعمل في تنظيم البطولات الإفريقية منذ 2010.

كما تولي مهمة المسؤول الإعلامي عن المباراة الافتتاحية والنهائية لكأس العالم 2018، وكأس العالم تحت 20 عاما في 2015.

وعمل من قبل في قناة النادي الأهلي وأكثر من قناة وصحيفة مصرية في وقت سابق.

الأهلي محمد ثابت
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