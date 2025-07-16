تقرير: بورنموث يحدد سعر إيليا زابارني لبيعه إلى باريس

الأربعاء، 16 يوليه 2025 - 12:08

كتب : FilGoal

إيليا زابارني مدافع بورنموث

حدد نادي بورنموث الإنجليزي سعر بيع لاعبه الأوكراني إيليا زابارني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكشفت صحيفة "إندبندنت" أن بورنموث حدد مبلغ 59 مليون جنيه إسترليني للموافقة على بيع لاعبه.

ومن المنتظر أن يتقدم باريس سان جيرمان بعرضه الأول لضم زابارني من بورنموث خلال الأيام المقبلة.

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وفي حالة رحيل زابارني عن بورنموث سيكون ثالث لاعب من خط الدفاع يترك الفريق في الصيف الجاري بعد دين هاوسن الذي انضم إلى ريال مدريد.

وميلوس كيركيز الذي انضم إلى ليفربول.

وأشار فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس في وقت سابق إلى أن سان جيرمان قد اتفق مع زابارني على التوقيع على عقد لمدة 5 مواسم.

ولم يجر سان جيرمان أي صفقة حتى الآن لتدعيم الفريق خلال الموسم المقبل.

زابارني انضم لبورنموث في يناير 2023 قادما من دينامو كييف.

المدافع الأوكراني صاحب الـ 22 عاما شارك مع فريقه خلال الموسم الماضي في 39 مباراة وتمكن من صنع هدفا واحد.

وسبق لزابارني خوض 49 مباراة دولية بقميص منتخب أوكرانيا وسجل خلالهما ثلاثة أهداف.

وحصل باريس سان جيرمان على المركز الثاني في كأس العالم للأندية بعد الخسارة في النهائي من تشيلسي الإنجليزي بثلاثية دون رد.

بورنموث باريس سان جيرمان إيليا زابارني
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