رومانو: مادويكي وقع عقود انتقاله إلى أرسنال

الأربعاء، 16 يوليه 2025 - 12:06

كتب : FilGoal

نوني مادويكي - تشيلسي

وقع نوني مادويكي لاعب تشيلسي عقود انتقاله إلى أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية احلالية.

وفقا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو فإن مادويكي قد وقع عقود انتقاله لأرسنال حتى عام 2030.

وتوصل الفريقان اللندنيان إلى اتفاق بشأن انتقال الجناح الدولي الإنجليزي.

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وتشير التقارير إلى أن قيمة صفقة أرسنال لضم مادويكي سترتفع إلى 60 مليون يورو، مع الأخذ في الاعتبار المكافآت المرتبطة بالأداء.

وسيكون جناح آيندهوفن السابق رابع صفقة يبرمها أرسنال هذا الصيف.

بعد حارس مرمى تشيلسي كيبا أريزابالاجا، ولاعب خط وسط ريال سوسيداد مارتن زوبيمندي، ولاعب خط وسط برينتفورد كريستيان نورجارد.

خلال موسمين ونصف مع تشيلسي، سجل مادويكي 20 هدفًا وصنع 9 في 92 مباراة.

كما انضم البالغ من العمر 23 عاما مؤخرا لمنتخب إنجلترا ولعب معه 7 مباريات.

نوني مادويكي تشيلسي أرسنال
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