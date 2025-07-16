باللون البنفسجي.. مانشستر يونايتد يكشف عن قميصه البديل للموسم الجديد
الأربعاء، 16 يوليه 2025 - 11:46
كتب : FilGoal
أعلن نادي مانشستر يونايتد قميصه الثاني للموسم الجديد 2025/2026.
وجاء الإعلان عن القميص بمشاركة أماد ديالو وكوبي ماينو ثنائي الفريق.
القميص يغلب عليه اللونين البنفسي الفاتح مع الأبيض وهو لون جديد بالنسبة لمانشستر يونايتد.
وكان الفريق قد أعلن في وقت سابق عن القميص الأساسي باللون الأحمر التقليدي.
ويفتتح مانشستر يونايتد موسمه بمواجهة أرسنال في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكان مانشستر يونايتد قد أنهى الموسم الماضي في المركز الـ 15.
كما خسر الفريق نهائي الدوري الأوروبي من توتنام بهدف دون رد.
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