خبر في الجول – الجفالي خارج معسكر الزمالك لحين تحديد مصيره
الثلاثاء، 15 يوليه 2025 - 23:22
كتب : FilGoal
قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة يانيك فيريرا استبعاد التونسي أحمد الجفالي من معسكر الفريق استعدادا للموسم الجديد.
أحمد الجفالي
النادي : الزمالك
وعلم FilGoal.com أن الزمالك قرر استبعاد الجفالي لحين حسم مصيره في الأيام الثلاثة المقبلة.
وذلك في ظل امتلاك اللاعب عدة عروض للرحيل عن الأبيض في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ويغيب الجفالي عن المشاركة مع الزمالك منذ مارس الماضي.
وتعرض الجفالي للإصابة خلال مواجهة الزمالك أمام إنبي في الجولة 17 من مسابقة الدوري.
وتعاقد الزمالك مع الجفالي قادما من الاتحاد المنستيري في فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 500 ألف دولار.
ولعب الجفالي 3 مباريات مع الزمالك قبل إصابته بمجموع دقائق 38 دقيقة ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.
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