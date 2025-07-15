جارديان: أرسنال يرد على طلب بايرن بشأن تروسارد

الثلاثاء، 15 يوليه 2025 - 18:56

كتب : FilGoal

ليوناردو تروسارد - أرسنال ضد بايرن ميونيخ

حدد نادي أرسنال مطالبه للتخلي عن خدمات جناحه البلجيكي لياندرو تروسارد.

وينتهي تعاقد تروسارد مع أرسنال في صيف 2026.

وبحسب صحيفة جارديان الإنجليزية، فإن أرسنال طلب الحصول على 20 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيل تروسارد لبايرن ميونيخ.

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ويبحث النادي الألماني عن تعزيز مركز الجناح خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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الجناح البلجيكي ارتبط في وقت سابق بالانتقال إلى فنربخشة التركي ولكن المفاوضات لم يكتب لها النجاح.

ويلعب تروسارد في صفوف أرسنال منذ يناير 2023 قادما من برايتون.

ولعب تروسارد مع أرسنال 124 مباراة وسجل 28 هدفا وصنع 23 آخرين بجميع المسابقات.

أرسنال تروسارد بايرن ميونيخ
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