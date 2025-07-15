رومانو: ليفربول سيقدم عرضا قياسيا لضم إيزاك.. وموقف نيوكاسل

بدأ ليفربول المفاوضات مع نظيره نيوكاسل للتعاقد مع أليكساندر إيزاك لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس، فإن ليفربول يجري مفاوضات مع نيوكاسل لتقديم عرض قياسي لضم إيزاك.

وأفاد رومانو أن نيوكاسل لم يرغب في بيع السويدي بل سيقدم له عقدا جديدا.

وشدد رومانو أن في حال عدم إتمام الصفقة سيتجه ليفربول لدخول سباق التعاقد مع هوجو إيكيتيكي لاعب أينتراخت فرانكفورت.

وينتهي عقد المهاجم السويدي صيف 2028 مع نيوكاسل.

ويبحث ليفربول، عن مخرج لنونيز بسبب رغبة المدرب في التخلص من المهاجم وتعزيز صفوف الفريق بعناصر أكثر جودة، حتى يتمكن الفريق من المنافسة على جميع البطولات.

ووفقا للتقارير الإيطالية فإن نابولي يحاول إقناع ليفربول بضم نونيز بمقابل أقل من 50 مليون يورو.

نابولي ليس الوحيد الذي يسعى للتعاقد مع نونيز، إذ يزاحمه ميلان للظفر بالصفقة حسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت في وقت سابق.

وسبق أن قال إيزاك في تصريحات لجريدة فوتبول سكانالين السويدية: "ليس لدي الكثير لأقوله، لقد علّقتُ على وضعي مع نيوكاسل عدة مرات".

وأضاف "كشفت من قبل كم أحبّ المدينة والنادي، وكم أشعر بالراحة هناك. لا أفكّر في المستقبل".

وتابع المهاجم السويدي "أريد فقط أن أقدّم أداءً جيدًا مع نيوكاسل".

وشارك إيزاك مع نيوكاسل في 42 مباراة، وتمكن من تسجيل 27 هدف، وصناعة 6 أهداف.