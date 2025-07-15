خبر في الجول – البنك الأهلي يتمم اتفاقه لضم سيد عبد الله
الثلاثاء، 15 يوليه 2025 - 15:39
كتب : حامد وجدي
أتم نادي البنك الأهلي اتفاقه مع نظيره الزمالك لضم سيد عبد الله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
سيد عبد الله
النادي : البنك الأهلي
وحسبما علم FilGoal.com فإن البنك الأهلي تمم اتفاقه مع سيد عبد الله لاعب الزمالك لمدة 3 مواسم بعد جلسة جمعت اللاعب بمسؤولي البنك الأهلي.
الصفقة أبرمت بمقابل مالي فقط دون الدخول في أي صفقة تبادلية مع الزمالك.
وقضى اللاعب البالغ من العمر 25 عاما الموسم الماضي معارا إلى البنك الأهلي.
وشارك عبد الله في 18 مباراة رفقة البنك الأهلي وسجل هدفا وصنع هدفين.
وكان الزمالك قد تعاقد مع ثلاثة لاعبين حتى الآن لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد، وهم عمرو ناصر، والمهدي سليمان، وشيكو بانزا.
نرشح لكم
رومانو: ليفربول سيقدم عرضا قياسيا لضم إيزاك.. وموقف نيوكاسل تقرير: نادي الكويت يقدم عرضا مغريا لـ سام مرسي.. وموقف إبسويتش بات خارج الحسابات.. خبر في الجول – جلسة بين البنك الأهلي وشلبي لحسم الاتفاق معه خبر في الجول - يصل خلال ساعات.. الزمالك يتمم اتفاقه مع آدم كايد لضمه خبر في الجول - سموحة يتمم اتفاقه مع سيراميكا كليوباترا لاستعارة يوسف عفيفي سكاي: لانج يخضع للكشف الطبي تمهيدا للانضمام لـ نابولي منافس لـ مصطفى محمد؟ فوت ميركاتو: نانت يقترب من ضم يوسف العربي عاد للدوري الإنجليزي.. برينتفورد يضم جوردان هندرسون
أخر الأخبار
رفع عقوبة إيقاف القيد عن نادي إنبي 12 دقيقة | الدوري المصري