خبر في الجول – البنك الأهلي يتمم اتفاقه لضم سيد عبد الله

الثلاثاء، 15 يوليه 2025 - 15:39

كتب : حامد وجدي

سيد عبد الله - أحمد كوكا - الأهلي - البنك

أتم نادي البنك الأهلي اتفاقه مع نظيره الزمالك لضم سيد عبد الله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن البنك الأهلي تمم اتفاقه مع سيد عبد الله لاعب الزمالك لمدة 3 مواسم بعد جلسة جمعت اللاعب بمسؤولي البنك الأهلي.

الصفقة أبرمت بمقابل مالي فقط دون الدخول في أي صفقة تبادلية مع الزمالك.

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وقضى اللاعب البالغ من العمر 25 عاما الموسم الماضي معارا إلى البنك الأهلي.

وشارك عبد الله في 18 مباراة رفقة البنك الأهلي وسجل هدفا وصنع هدفين.

وكان الزمالك قد تعاقد مع ثلاثة لاعبين حتى الآن لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد، وهم عمرو ناصر، والمهدي سليمان، وشيكو بانزا.

سيد عبد الله ميركاتو الزمالك البنك الأهلي
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