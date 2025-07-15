عاد للدوري الإنجليزي.. برينتفورد يضم جوردان هندرسون

الثلاثاء، 15 يوليه 2025 - 12:19

كتب : FilGoal

جوردان هندرسون

أعلن نادي برينتفورد التعاقد مع جوردان هندرسون لاعب أياكس أمستردام السابق في صفقة انتقال حر.

ووقع هندرسون على عقد لمدة موسمين مع برينتفورد حتى 2027.

وقال هندرسون عبر موقع النادي عقب التوقيع: "لطالما كان لدي تقديرا كبيرا ببرينتفورد وما حققوه خلال السنوات الأخيرة وتحديدا نمو النادي".

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وأفادت صحيفة ذا تايمز في وقت سابق أن فرانشيسكو فاريولي المدير الفني الجديد لبورتو البرتغالي أراد ضمه، إلا أن هندرسون فضل العودة لإنجلترا مرة أخرى.

ولعب هندرسون في الموسم الماضي تحت قيادة فاريولي في أياكس

وستكون هذه التجربة الرابعة الإنجليزية للاعب البالغ من العمر 35 عاما، إذ مثل سندرلاند وكوفنتري سيتي وليفربول.

وأعلن أياكس أمستردام في وقت سابق رحيل جوردن هندرسون هذا الصيف بعد الاتفاق على عدم إكمال التعاقد لنهاية الموسم المقبل.

عقد هندرسون مع أياكس يتضمن بندا يسمح له بالرحيل مجانا هذا الصيف إذا رغب في تفعيله.

عقب رحيله من ليفربول في صيف 2023، انضم هندرسون إلى الاتفاق السعودي.

لكنه اتخذ قرارا مفاجئا بالرحيل عن الاتفاق السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير 2024، بعد 6 أشهر فقط من انضمامه للفريق قادما من ليفربول.

وقرر هندرسون فسخ عقده بالتراضي مع الاتفاق وقدم تضحية مالية هائلة من أجل الانتقال لصفوف أياكس، معللا رحيله بعدم الانسجام مع الأجواء بالدوري السعودي.

ووقع هندرسون على عقد يمتد مع أياكس حتى يونيو 2026 لكن يمكنه فسخه في صيف 2025.

جوردان هندرسون برينتفورد
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