رومانو: أتليتكو مدريد يتفاوض مع بوتافوجو لضم تياجو ألمادا

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عن وجود مفاوضات بين أتلتيكو مدريد وبوتافوجو لضم تياجو ألمادا.

تياجو ألمادا النادي : أولمبيك ليون أتليتكو مدريد

وفقا لرومانو، فإن المناقشات تسير في طريقها من أجل التوصل لاتفاق لضم اللاعب.

ويرغب ألمادا في الانضمام إلى أتلتيكو مدريد وإتمام الصفقة.

وفقا لبعض التقارير، فإن ألمادا كان قريبا من الانضمام لبنفيكا خلال الفترة الماضية، ولكن الصفقة توقفت.

اللاعب الأرجنتيني قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا إلى أولمبيك ليون الفرنسي.

صاحب الـ21 عامًا شارك في 21 مباراة خلال الموسم الماضي، سجل خلالها هدفين وصنع خمسة أهداف.

كما خاض ألمادا 10 مباريات بقميص منتخب الأرجنتين الأول، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع هدفا.

وودع أتليتكو مدريد كأس العالم للأندية من دور المجموعات بعد تأهل بوتافوجو وباريس سان جيرمان على حسابه.

وكان أتليتكو قد أنهى الدوري الإسباني خلال الموسم الماضي في المركز الثالث وتأهل لدوري أبطال أوروبا.