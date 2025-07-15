مهاجم وظهير أيسر.. غزل المحلة يتعاقد مع ثنائي أجنبي

الثلاثاء، 15 يوليه 2025 - 10:35

كتب : FilGoal

غزل المحلة بيان

أعلن نادي غزل المحلة تعاقده مع ثنائي أجنبي جديد لتعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتعاقد غزل المحلة مع مع الظهير الأيسر التنزاني رحيم شوماري والمهاجم الكاميروني شي بوندي.

وانضم شي بوندي من من فريق استرس ياوندي الكاميروني ووقع على عقد لمدة 3 سنوات.

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صاحب الـ 23 عاما شارك في معسكر فزل المحلة بالقاهرة ونال استحسان علاء عبد العال المدير الفني للفريق قبل التعاقد معه.

كما تعاقد المحلة مع رحيم شوماري قادما من KMC التنزاني لمدة 3 مواسم.

ويبلغ شوماري من العمر 19 عاما وشارك في معسكر الفريق قبل التعاقد معه بشكل نهائي.

ووصلت تعاقدات غزل المحلة حتى الآن إلى 8 صفقات بالتعادل مع كل من رحيم شوماري وشي بوندي واحمد عتمان ويوسف العزب ومحمد أرموشة ومصطفى أوفا وأحمد شوشة وأحمد العش

ويقود زعيم الفلاحين فنيا علاء عبد العال الذي تولى المهمة بدءا من الصيف الجاري.

وعلم FilGoal.com أن هناك صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين سموحة وغزل المحلة. (طالع التفاصيل)

وأنهى غزل المحلة منافسات الدوري المصري الممتاز في المركز الأخير الموسم الماضي، لكنه لم يهبط بعد قرار اتحاد الكرة بإلغاء الهبوط.

غزل المحلة
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