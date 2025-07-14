كما كشف في الجول - مودرن سبورت يتعاقد مع كمال السيد
الإثنين، 14 يوليه 2025 - 20:19
كتب : FilGoal
أعلن نادي مودرن سبورت تعاقده مع كمال السيد حارس مرمى الإسماعيلي السابق.
كمال السيد
النادي : مودرن سبورت
وانضم اللاعب في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الإسماعيلي.
وحسبما علم FilGoal.com فإن مودرن سبورت اتفق مع السيد للتعاقد معه في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الإسماعيلي لـ 3 مواسم.
وشارك صاحب الـ 25 عاما في 21 مباراة خلال الموسم الماضي وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 4 مباريات واستقبل 28 هدفا.
وضم مودرن سبورت حتى الآن بشكل رسمي كل من كمال السيد ومحمد أبو جبل ورشاد المتولي وعماد حمدي.
كما اقترب مودرن من ضم محمود ممدوح مهاجم حرس الحدود، وآدم رجم لاعب شبيبة القبائل السابق.
يأتي ذلك بعد تعيين مجدي عبد العاطي مديرا فنيا للفريق في الموسم الجديد، خلفا للجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني السابق للفريق.
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