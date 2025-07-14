كما كشف في الجول - المقاولون العرب يتعاقد مع أحمد مجدي كهربا

أعلن نادي المقاولون العرب التعاقد مع أحمد مجدي "كهربا قادما من بلدية المحلة.

ويجيد مجدي اللعب في مركزي الظهير الأيمن والجناح.

وكان FiGoal.com قد كشف في وقت سابق عن توقيع اللاعب لمدة 3 مواسم.

وسبق لأحمد مجدي اللعب لأندية الإنتاج الحربي والنصر والمريخ وبلبيس وبلدية المحلة والجونة.

وشارك أحمد مجدي مع الجونة الموسم الماضي في 23 مباراة ونجح في تسجيل هدفين.

وتأهلت فرق وادي دجلة، والمقاولون العرب، وكهرباء الإسماعيلية إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل.

ويقام الدوري هذا الموسم بمشاركة 21 فريقا على أن تهبط 4 فرق لدوري المحترفين ويصعد 3 فقط.