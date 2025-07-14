ماماردشفيلي: أنتظر التعلم من أليسون في ليفربول فهو أحد أفضل حراس العالم

الإثنين، 14 يوليه 2025 - 19:20

كتب : FilGoal

جيورجي مامارداشفيلي حارس مرمى ليفربول

عبر جيورجي مامارداشفيلي حارس مرمى ليفربول عن سعادته بالانتقال للنادي الإنجليزي، مشددا على أنه بدأ الآن صفحة جديدة في مسيرته الكروية.

وقال حارس مرمى منتخب جورجيا عبر موقع ناديه: "عندما وافقت على عرض ليفربول في الصيف الماضي شعرت أن شيئا كبيرا قد بدأ في حياتي، لكنني الآن أفهم حقا معنى أن أكون لاعبا في ليفربول".

وأضاف "لم تسنح لي اللعب مع ديوجو جوتا لكنني لعبت ضده في يورو 2024 ورأيت كم كان لاعبا رائعا، رأيت قصصا ورسائل ومحبة من حوله، أستطيع أن أرى كم كان شخصا رائعا خارج الملعب أيضا".

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وواصل "فخور بكوني أول لاعب جورجي في ليفربول وأعلم مدى أهمية هذا الأمر بالنسبة لعائلتي والشعب الجورجي".

وأردف "لن أنسى يوم توقيعي لليفربول، كان الأمر رائعا في جورجيا وتلقيت العديد من الرسائل وكان الجميع في غاية السعادة".

وأتم تصريحاته "أليسون أحد أفضل حراس العالم حاليا وأنا سعيد جدا بالعمل معه، ولا أستطيع الانتظار للتعلم منه".

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