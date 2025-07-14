خبر في الجول – قياسات بدنية للاعبي الأهلي بعد العودة من الراحة

عاد فريق الأهلي للتجمع من جديد في أول يوم بعد نهاية فترة الإجازة التي حصل عليها عقب مشاركته في كأس العالم للأندية.

وعلم FilGoal.com أن كل لاعبي الأهلي خضعوا اليوم لقياسات بدنية وفحوصات طبية في بداية التجمع.

وذلك للوقوف على حالة كل لاعب بعد فترة الراحة.

وخضع كل اللاعبين للقياسات والفحوصات بما فيهم الصفقات الجديدة ومنها ياسين مرعي ومحمد شكري الذي لم يعلن الأهلي عن ضمه حتى الآن.

وكان الغائب الوحيد هو مروان عطية الذي خضع لعملية جراحية قبل أيام.

وبعد خضوع كل اللاعبين للقياسات غادر الجميع إلا وسام أبو علي الذي عقد جلسة مع محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي.

ومن المنتظر أن يبدأ الأهلي خوض تدريباته الجماعية في الأيام المقبلة، ثم السفر إلى تونس لقضاء معسكر الإعداد للموسم الجديد.