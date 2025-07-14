وكيل لاعب أتالانتا يكشف جديد مفاوضات الهلال معه

الإثنين، 14 يوليه 2025 - 17:39

كتب : FilGoal

إيدرسون - أتالانتا

أوضح أندريا كوري وكيل البرازيلي إيدرسون لاعب وسط فريق أتالانتا الإيطالي جديد المفاوضات بين لاعبه والهلال السعودي.

وقال كوري في تصريحات لجريدة الرياضية السعودية: "نعم، هناك اتصالات مع نادي الهلال مُجددًا خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف "الأمر وصل للاستفسار ولم يصل إلى مرحلة العرض الرسمي بعد".

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وكانت تقارير ربطت اسم اللاعب البرازيلي بالهلال للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانتقل اللاعب البرازيلي - 26 عامًا - إلى أتالاتنا عام 2022 قادمًا من ساليرنيتانا الإيطالي في صفقة انتقال بلغت 22 مليون يورو.

وخلال الموسم الماضي لعب إيدرسون 49 مباراة في جميع المسابقات.

ونجح خلالها بتسجيل 5 أهداف وصناعة 2.

إيدرسون أتالانتا الهلال
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