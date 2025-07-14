وكيل لاعب أتالانتا يكشف جديد مفاوضات الهلال معه

أوضح أندريا كوري وكيل البرازيلي إيدرسون لاعب وسط فريق أتالانتا الإيطالي جديد المفاوضات بين لاعبه والهلال السعودي.

إيديرسون النادي : أتالانتا الهلال أتالانتا

وقال كوري في تصريحات لجريدة الرياضية السعودية: "نعم، هناك اتصالات مع نادي الهلال مُجددًا خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف "الأمر وصل للاستفسار ولم يصل إلى مرحلة العرض الرسمي بعد".

وكانت تقارير ربطت اسم اللاعب البرازيلي بالهلال للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانتقل اللاعب البرازيلي - 26 عامًا - إلى أتالاتنا عام 2022 قادمًا من ساليرنيتانا الإيطالي في صفقة انتقال بلغت 22 مليون يورو.

وخلال الموسم الماضي لعب إيدرسون 49 مباراة في جميع المسابقات.

ونجح خلالها بتسجيل 5 أهداف وصناعة 2.