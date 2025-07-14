غزل المحلة يتعاقد مع محمد أرموشة من المريخ
الإثنين، 14 يوليه 2025 - 17:33
كتب : FilGoal
أعلن نادي غزل المحلة تعاقده مع محمد أرموشة قادما من نادي المريخ.
محمد إسلام أرموشة
النادي : غزل المحلة
ويلعب أرموشة في مركز الوسط المهاجم.
ويشارك نادي المريخ في دوري القسم الثاني بـ خلال الموسم الحالي.
وأصبح أرموشة خامس صفقات غزل المحلة الصيفية استعدادا للموسم الجديد.
وكان غزل المحلة قد تعاقد حتى الآن مع يوسف العزب وأحمد عتمان وأحمد العش وأحمد شوشة.
ويقود زعيم الفلاحين فنيا علاء عبد العال الذي تولى المهمة بدءا من الصيف الجاري.
وعلم FilGoal.com أن هناك صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين سموحة وغزل المحلة. (طالع التفاصيل)
وأنهى غزل المحلة منافسات الدوري المصري الممتاز في المركز الأخير الموسم الماضي، لكنه لم يهبط بعد قرار اتحاد الكرة بإلغاء الهبوط.
نرشح لكم
وكيله لـ في الجول: لويس إدوارد قريب من العودة إلى الدوري المصري عمرو ناصر: أعد جماهير الزمالك بأن أكون عند حسن ظنهم.. وأحلم بالتتويج بكل البطولات خبر في الجول - كهرباء الإسماعيلية يتمم اتفاقه لضم علي الجابري من سيراميكا للمشاركة مع منتخب مصر.. اتحاد الكرة يشكل لجنة اللاعبين المحترفين في الخارج "صفحة جديدة في تاريخ كتيبة الفرسان".. الزمالك يتعاقد مع عمرو ناصر خبر في الجول – قياسات بدنية للاعبي الأهلي بعد العودة من الراحة خبر في الجول – أوسكار رويز يبدأ تدريب الحكام على التعديلات الجديدة بعد عودته خبر في الجول – منتخب مصر يحدد ملعب مواجهة إثيوبيا.. والموعد الأقرب للمباراة