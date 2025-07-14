غزل المحلة يتعاقد مع محمد أرموشة من المريخ

الإثنين، 14 يوليه 2025 - 17:33

كتب : FilGoal

غزل المحلة

أعلن نادي غزل المحلة تعاقده مع محمد أرموشة قادما من نادي المريخ.

ويلعب أرموشة في مركز الوسط المهاجم.

ويشارك نادي المريخ في دوري القسم الثاني بـ خلال الموسم الحالي.

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وأصبح أرموشة خامس صفقات غزل المحلة الصيفية استعدادا للموسم الجديد.

وكان غزل المحلة قد تعاقد حتى الآن مع يوسف العزب وأحمد عتمان وأحمد العش وأحمد شوشة.

ويقود زعيم الفلاحين فنيا علاء عبد العال الذي تولى المهمة بدءا من الصيف الجاري.

وعلم FilGoal.com أن هناك صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين سموحة وغزل المحلة. (طالع التفاصيل)

وأنهى غزل المحلة منافسات الدوري المصري الممتاز في المركز الأخير الموسم الماضي، لكنه لم يهبط بعد قرار اتحاد الكرة بإلغاء الهبوط.

غزل المحلة المريخ
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