تقرير: بيليجريني يخضع لعملية جراحية بعد انطلاق معسكر روما

خضع لورينزو بيليجريني لاعب روما لعملية جراحية في الأنف.

لورينزو بيليجريني النادي : روما روما

وحسب صحيفة كورييري ديلو سبورت، فإن قائد الجيالوروسي خضع لجراحة بعد معاناته من كسر في الأنف وغاب عن بداية معسكر فريقه.

وأفادت الصحيفة أن فترة غياب بيليجريني لن تكون طويلة وسيعود سريعا ليستعد لانطلاق الموسم.

وبدأ روما معسكره التدريبي اليوم الاثنين استعدادا للموسم الجديد.

وبذلك تكون قد بدأ عهد جيانبييرو جاسبريني المدرب الجديد لروما الذي يقود الفريق خلفا للمعتزل كلاوديو رانييري.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 29 عاما 34 مباراة في الموسم الماضي وسجل 3 أهداف وصنع مثلهم.

وإجمالا اشترك لاعب الوسط الإيطالي في 316 مباراة رفقة روما وتمكن من تسجيل 55 هدفا وصناعة 59 آخرين.

وتوج بيليجريني مع روما ببطولة دوري المؤتمرات في موسم 2021-2022 تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو.

ويمتد عقد بيليجريني حتى صيف 2026.