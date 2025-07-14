تليجراف: نجم فلومينينسي إلى الدوري الإنجليزي

الإثنين، 14 يوليه 2025 - 15:01

كتب : FilGoal

جون أرياس - فلومينينسي

توصل نادي ولفرهامبتون إلى اتفاق مع نظيره فلومينينسي البرازيلي للتعاقد مع جون أرياس في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب صحيفة تليجراف فإن ولفرهامبتون توصل لاتفاق مع فلومينينسي لضم اللاعب الكولومبي مقابل 20 مليون يورو.

ووفقا للصحيفة فإن النادي الإنجليزي اتفق بشكل تام مع اللاعب البالغ من العمر 27 عاما على بنود عقده.

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وكان فلومينينسي قد تعاقد مع أرياس مقابل 600 ألف يورو قادما من إنديبيندينتي سانتا في الكولومبي صيف 2021.

وفي حال أبرمت الصفقة لصالح ولفرهامبتون مقابل هذا الثمن فسيجني فلومينينسي تقريبا 33 ضعف ما صرفه للتعاقد مع أرياس وذلك بعد 4 أعوام فقط.

وتألق أرياس كثيرا في بطولة كأس العالم للأندية وساهم رفقة فريقه للوصول لدور نصف النهائي.

وخاض أرياس 6 مباريات مع فريقه في كأس العالم للأندية التي أقيمت في أمريكا وسجل هدفا وصنع آخر.

وأكثر ما لفت الأنظار هو مهاراته الفردية وتحكمه بالكرة.

لمعرفة "بيليه كولومبيا" الذي يقتدي بـ كاكا من هنا.

جون أرياس فلومينينسي ميركاتو ولفرهامبتون
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