تقارير: ثنائي ليفربول إلى وست هام.. وترقب نيوكاسل ولايبزيج

الإثنين، 14 يوليه 2025 - 14:56

كتب : FilGoal

هارفي إليوت - ليفربول

يقترب وست هام الإنجليزي مع التعاقد مع لاعبي ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

تايلر مورتون

النادي : ليفربول

هارفي إليوت

النادي : ليفربول

ليفربول

ورحل عن صفوف وست هام نجم الفريق الغاني محمد قدوس الذي انضم إلى توتنام هوسبير.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

وضم وست هام الظهير الأيسر الحاج مالك ضيوف صاحب الـ20 عاما، قادما من سلافيا براج، في صفقة قدرت بـ22 مليون يورو.

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وذكرت صحيفة جارديان الإنجليزية أن ثنائي ليفربول هما الصفقتين المقبلتين لـ وست هام.

الصحيفة أشارت إلى هارفي إليوت هو بديل محمد قدوس.

ولن يجد إليوت لنفسه مكانا في تشكيل ليفربول الموسم القادم، بعد انضمام فلوريان فيرتز قادما من باير ليفركوزن مقابل 116 مليون جنيه إسترليني.

ولم يجد إليوت لنفسه مكانا في تشكيل الفريق الموسم الماضي في ظل وجود دومينيك سوبوسلاي، وأليكسيس ماك أليستر، وجرافينبيرخ، وبعد انضمام فيرتز، وإعلان تمديد عقد صلاح موسمين إضافيين، ستزيد صعوبة لعبه في التشكيل الأساسي للفريق سواء في الوسط أو الهجوم.

ولعب إليوت الموسم الماضي 28 مباراة في كافة البطولات لم يبدأ منهم سوى 6 مباريات أساسيا، بعدد دقائق لعب 822 دقيقة.

وأشار موقع teamtalk أن قيمة انتقال إليوت إلى وست هام ستتكلف ما بين 40 إلى 50 مليون جنيه إسترليني.

ويسعى ليفربول لجني صافي الربح من بيع إليوت، لضم مارك جويهي مدافع كريستال بالاس.

وحصل إليوت على جائزة أفضل لاعب في بطولة أوروبا تحت 21 عاما، بعدما سجل 5 أهداف قاد بهم منتخب بلاده للتتويج باللقب.

ورغم ارتباط اسم إليوت بـ وست هام، إلا أن الموقع كشف عن اهتمام نيوكاسل ولايبزيج باللاعب ومن الممكن أن يشكلا خطرًا على وست هام لإتمام الصفقة.

كما ذكرت صحيفة جارديان أن وست هام يفكر أيضا في ضم تايلر مورتون لاعب وسط الفريق.

مورتون لعب في موسم 2023 - 2024 معارا لنادي هال سيتي، لكنه شارك 5 مرات فقط في جميع المسابقات الموسم الماضي مع ليفربول.

وذكرت صحيفة "ذا أثلتيك" في مايو السابق أن ليفربول يقدر قيمة مورتون بـ 20 مليون جنيه إسترليني، وأن اللاعب لديه الضوء الأخضر للرحيل.

ليفربول تايلر مورتون هارفي إليوت وست هام
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