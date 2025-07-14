الرحلة مستمرة في شمال إفريقيا.. موكوينا مدربا لمولودية الجزائر

الإثنين، 14 يوليه 2025 - 12:30

كتب : FilGoal

موكوينا - الوداد المغربي

أعلن نادي مولودية الجزائر تعيين الجنوب إفريقي رولاني موكوينا كمدير فني للفريق.

ولم يعلن مولودية الجزائر تفاصيل كثيرة عن الصفقة.

واكتفى النادي بالإعلان عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي بأن "رولاني موكوينا مدربا جديدا لعميد الأندية الجزائرية".

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سيتولى المدرب الجنوب إفريقي القيادة الفنية للمولودية خلفا لخالد بن يحيى الذي ترك الفريق قبل أيام.

وترك موكوينا تدريب الوداد المغربي بعد فسخ تعاقده بالتراضي قبل نهاية الموسم.

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وقاد المدرب البالغ 38 عاما الوداد في 35 مباراة فاز في 14 وتعادل في 14 وخسر 7 بجميع المسابقات.

وساهم موكوينا في فوز صنداونز بـ 5 ألقاب خلال فترة توليه المهمة بحصد لقب الدوري في جنوب إفريقيا 4 مرات والفوز بلقب الدوري الإفريقي في نسختها الأولى.

رولاني موكوينا مولودية الجزائر
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