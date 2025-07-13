العبور يعلن انتقال لاعبه إلى غزل المحلة

الأحد، 13 يوليه 2025 - 21:11

كتب : FilGoal

مصطفى أوفا

أعلن نادي العبور انتقال لاعبه مصطفى أوفا لنادي غزل المحلة.

وأشار العبور إلى أن اللاعب قد انتقال إلى غزل المحلة مقابل مبلغ مالي ونسبة 10% من مبلغ إعادة البيع.

غزل المحلة كان قد تعاقد في وقت سابق مع عمرو الجزار وعبد الرحمن بودي وإسلام مجدي من العبور.

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وارتفع عدد صفقات غزل المحلة إلى 5 خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويقود زعيم الفلاحين فنيا علاء عبد العال الذي تولى المهمة بدءا من الصيف الجاري.

وعلم FilGoal.com أن هناك صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين سموحة وغزل المحلة. (طالع التفاصيل)

وأنهى غزل المحلة منافسات الدوري المصري الممتاز في المركز الأخير الموسم الماضي، لكنه لم يهبط بعد قرار اتحاد الكرة بإلغاء الهبوط.

مصطفى أوفا العبور غزل المحلة
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