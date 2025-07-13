سكاي: برشلونة يحدد بديل صفقة راشفورد في حالة عدم إبرامها

حدد نادي برشلونة بديل ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد في حال عدم إبرام الصفقة في سوق الانتقالات الحالي.

وأفادت شبكة سكاي سبورت الألمانية، عن دخول كريستوفر نكونكو لاعب تشيلسي لحسابات برشلونة في حال فشل ضم راشفورد.

وأعربت الصحيفة أن راشفورد هو الخيار الأول للألماني هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، لكنه حدد بديله لقادم الأيام.

ويبحث برشلونة عن التعاقد مع راشفورد عن طريق الإعارة مع إلزامية الشراء الصيف القادم بـ40 مليون يورو.

ووافق اللاعب الإنجليزي على خفض مرتبه بنسبة كبيرة لتسهيل عملية انتقاله لبرشلونة.

وحسب التقارير الإنجليزية رفض راشفورد لعرض سعودي بمرتب كبير ويريد فقط أن ينتقل لبرشلونة.

وينتهي عقد راشفورد مع مانشستر يونايتد صيف 2028، وعاد ليونايتد من جديد بعد إعارة مع نادي أستون فيلا يناير الماضي.

وشارك راشفورد مع أستون فيلا الموسم الماضي في 17 مباراة، تمكن من تسجيل 4 أهداف وصناعة 6 أهداف.