المهدي سليمان: سأبذل قصارى جهدي لمساعدة الزمالك.. والانضمام للأبيض يرفع طموحي

الأحد، 13 يوليه 2025 - 18:33

كتب : FilGoal

المهدي سليمان - الزمالك

يرى المهدي سليمان حارس الزمالك الجديد أن المنافسة مع محمد صبحي ومحمد عواد ستأتي في مصلحة الفريق.

وأعلن الزمالك ضم المهدي سليمان في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

وقال سليمان عبر المركز الإعلامي للنادي: "سعيد بالانتقال للزمالك والمفاوضات معي تم عن طريق جون إدوارد".

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وواصل "تلقيت العديد من العروض بعد نهاية تعاقدي مع الاتحاد السكندري ولكن عندما سمعت باهتمام الزمالك فضلت الانتظار حتى إتمام جميع التفاصيل".

وتابع "الانتقال للزمالك يزيد من طموحاتي لأن الفريق ينافس على كافة البطولات وجماهير الزمالك ترغب في حصدها كلها".

وشدد "المنافسة مع محمد عواد ومحمد صبحي ستأتي في مصلحة الفريق والجميع سيجتهد في الملعب من أجل خدمة الزمالك".

وأتم "سأبذل قصارى جهدي مع الفريق للظهور بأفضل مستوى مع الزمالك ومساعدة زملائي لتحقيق البطولات".

وسابقا كشف FilGoal.com أن الحارس المخضرم وقّع عقود انتقاله للزمالك في صفقة انتقال حر.

وأتم الزمالك التعاقد مع المهدي لحاجته لحارس يمتلك الخبرات وتحسبا لخروج محمد صبحي في صفقة تبادلية.

وكشف FilGoal.com أيضا أن الحارس وقّع على عقد يمتد لموسمين وسيتقاضى راتبا سنويا يقدر بـ 11 مليون جنيه قبل خصم الضرائب.

صاحب الـ 38 عاما بدأ مسيرته في إنبي ثم المقاولون العرب وبتروجت وغزل المحلة وسموحة وبيراميدز والاتحاد.

وخاض المهدي 252 مباراة في الدوري المصري استقبل 263 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 92 مباراة.

وخلال الموسم الماضي شارك المهدي في 14 مباراة وخرج بشباك نظيفة في 8 وغاب عدة أشهر بسبب إصابة قوية بكسر في الشظية.

وانضم المهدي سليمان لمنتخب مصر تحت قيادة هيكتور كوبر ثم عاد مؤخرا بعد سنوات تحت قيادة حسام حسن لكن دون خوض مباراة رسمية.

وأعلن الزمالك تعيين البلجيكي يانيك فيريرا مديرا فنيا لقيادة الفريق بدءا من الموسم المقبل.

ولم يعلن الزمالك عن أي صفقات للموسم الجديد حتى الآن.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق وصول شيكو بانزا تمهيدا لإتمام انتقاله لصفوف الزمالك. (طالع التفاصيل)

الزمالك المهدي سليمان
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