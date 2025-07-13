تقرير: يوفنتوس يتفق مع سانشو على بنود عقده

الأحد، 13 يوليه 2025 - 18:15

كتب : FilGoal

جادون سانشو - مانشستر يونايتد وليستر سيتي

توصل نادي يوفنتوس إلى اتفاق مع جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد على بنود عقده للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب صحيفة توتوسبورت فإن يوفنتوس اتفق مع اللاعب الإنجليزي على عقد لمدة 4 مواسم مقابل أكثر من 5 ملايين يورو بقليل في الموسم الواحد.

وأفادت الصحيفة أن العقد يتضمن حوافز مقاب1.5 مليون يورو.

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وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الإيطالي ما زال لم يتوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد لإبرام الصفقة.

وكانت شبكة سكاي سبورت إيطاليا قد كشفت في وقت سابق أن يوفنتوس عرض 10 ملايين يورو على مانشستر يونايتد لضم سانشو.

وأوضحت الشبكة أن النادي الإنجليزي طلب 25 مليون يورو لرحيل سانشو أي أكثر من ضعف عرض يوفنتوس.

سانشو صاحب الـ25 عاما لعب معارا الموسم المنصرم بقميص تشيلسي الإنجليزي.

ولعب الدولي الإنجليزي بصفوف شباب مانشستر سيتي، قبل الانتقال إلى بروسيا دورتموند الألماني، ومنه إلى مانشستر يونايتد.

وانتقل سانشو من يونايتد إلى دورتموند لمدة 6 أشهر، وتشيلسي على سبيل الإعارة لمدة موسم، قبل العودة لقلعة أولد ترافورد.

ولعب سانشو الموسم الماضي 31 مباراة مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي، و8 مباريات في دوري المؤتمر الذي توج به البلوز، بالإضافة إلى مباراتين في الكأس، ومباراة في كأس الرابطة.

يوفنتوس مانشستر يونايتد ميركاتو جادون سانشو
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