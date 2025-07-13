في انتظار إعلان الاهلي.. سيراميكا يعلن رحيل محمد شكري

الأحد، 13 يوليه 2025 - 17:26

كتب : Filgoal Team

محمد شكري - لاعب سيراميكا كليوباترا

أعلن سيراميكا كليوباترا عن رحيل ظهيره الأيسر محمد شكري، دون الكشف عن وجهته القادمة.

وكتب سيراميكا عبر صفحته الرسمية:

الظهير الطائر محمد شكري .. شكرًا على كل ما قدمته للفريق ونتمنى لك التوفيق في خطوتك القادمة.

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وسبق أن كشف FilGoal.com إن الأهلي يعمل على ضم محمد شكري الظهير الأيسر لسيراميكا بشكل نهائي.

وأيضا كشف FilGoal.com في وقت سابق أن كريم الدبيس كان من الأسماء المقترحة للانضمام لسيراميكا ضمن صفقة تبادلية بين الناديين. (طالع التفاصيل)

ووافق الأهلي على إعارة كريم الدبيس لـ كليوباترا لمدة موسم في المقابل، وهو ما أعلنه سيراميكا بالفعل.

وعاد محمد شكري البالغ من العمر 25 عاما للمشاركة من سيراميكا كليوباترا من جديد بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وكان محمد شكري من ناشئي الأهلي قبل أن يخرج معارا إلى سموحة ثم إلى سيراميكا كليوباترا قبل أن ينتقل له بشكل نهائي.

فيما شارك كريم الدبيس صاحب الـ 22 عاما مع الأهلي في 35 مباراة وصنع 5 أهداف منذ انضمامه من وادي دجلة.

وضم الأهلي حتى الآن للموسم الجديد كل من محمد أحمد "سيحا" وأحمد رمضان ومحمد علي بن رمضان وأحمد سيد "زيزو" وتريزيجيه ومحمد شريف.

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