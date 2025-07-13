"يصول دفاعا وهجوما".. سيراميكا يعلن ضم كريم الدبيس

الأحد، 13 يوليه 2025 - 17:15

كتب : FilGoal

كريم الدبيس

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا عن انتقال كريم الدبيس ظهير أيسر النادي الأهلي إلى صفوفه.

وكتب سيراميكا عبر صفحته الرسمية:

يصول في الجبهة اليسرى دفاعًا وهجومًا .. كريم الدبيس ينضم إلى سيراميكا كليوباترا.

وكشف FilGoal.com اتفاق الأهلي على انتقال الدبيس إلى سيراميكا لمدة موسم على سبيل الإعارة. (طالع التفاصيل)

وكتب الظهير الأيسر عبر حسابه على إنستجرام

"شكرا من القلب لجمهور الأهلي العظيم على كل الحب والمساندة.

كنت فخورا بوجودي وسطكم وأنا واحد منكم وأهلاوي طول عمري.

وأتمنى أن يستمر دعمكم لي في القادم، ولنا عودة في القريب العاجل بإذن الله".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن كريم الدبيس كان من الأسماء المقترحة للانضمام لسيراميكا ضمن صفقة تبادلية بين الناديين. (طالع التفاصيل)

شارك كريم الدبيس صاحب الـ 22 عاما مع الأهلي في 35 مباراة وصنع 5 أهداف منذ انضمامه من وادي دجلة.

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