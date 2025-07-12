خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع سيراميكا لضم شكري وإعارة الدبيس

السبت، 12 يوليه 2025 - 22:30

كتب : عمرو نبيل

الاتحاد السكندري - سيراميكا كليوباترا - محمد شكري

أتم الأهلي اتفاقه مع سيراميكا كليوباترا لضم محمد شكري بشكل نهائي حسبما علم FilGoal.com.

ووافق الأهلي على إعارة كريم الدبيس لـ كليوباترا لمدة موسم في المقابل.

ويستعد شكري حاليا لإنهاء كافة الاتفاقات مع الأهلي تمهيد للإعلان الرسمي لانتقاله قبل بداية الموسم الجديد.

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وسبق أن كشف FilGoal.com إن الأهلي يعمل على ضم محمد شكري الظهير الأيسر لسيراميكا بشكل نهائي.

وأيضا كشف FilGoal.com في وقت سابق أن كريم الدبيس كان من الأسماء المقترحة للانضمام لسيراميكا ضمن صفقة تبادلية بين الناديين. (طالع التفاصيل)

وعاد محمد شكري البالغ من العمر 25 عاما للمشاركة من سيراميكا كليوباترا من جديد بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وكان محمد شكري من ناشئي الأهلي قبل أن يخرج معارا إلى سموحة ثم إلى سيراميكا كليوباترا قبل أن ينتقل له بشكل نهائي.

فيما شارك كريم الدبيس صاحب الـ 22 عاما مع الأهلي في 35 مباراة وصنع 5 أهداف منذ انضمامه من وادي دجلة.

وضم الأهلي حتى الآن للموسم الجديد كل من محمد أحمد "سيحا" وأحمد رمضان ومحمد علي بن رمضان وأحمد سيد "زيزو" وتريزيجيه ومحمد شريف.

محمد شكري كريم الدبيس الأهلي سيراميكا
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