سيراميكا كليوباترا يضم خالد عبد الفتاح.. واللاعب يودع الأهلي برسالة مؤثرة

الأحد، 13 يوليه 2025 - 17:10

كتب : FilGoal

خالد عبد الفتاح

تقدم خالد عبد الفتاح بالشكر لجماهير الأهلي بعد إعلان رحيله صوب سيراميكا كليوباترا.

وأعلن سيراميكا كليوباترا ضم خالد عبد الفتاح قادما من الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وسبق أن كشف اللاعب تفاصيل انتقاله لصفوف بطل كأس عاصمة مصر. (طالع التفاصيل)

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وكتب عبد الفتاح عبر "إنستجرام"

"تشرفت بارتداء قميص النادي الأهلي الفترة الماضية وتعلمت من كل لحظة شاركت فيها داخل وخارج الملعب.

شكرا لجمهور الأهلي على الدعم والثقة والتشجيع في كل لحظة، وسأظل دائما فخور بالفترة التي قضيتها في الأهلي.

من أول لحظة لي في الأهلي، وضعت أمامي هدف واحد أن أبذل قصارى جهدي وأقدم كل ما لدي لأكون على قدر ثقة النادي وجمهوره العظيم.

ربما الظروف أحيانا ما لا تكون كاملة، لكنني حاربت في الملعب ولم أبخل بأي نقطة عرق.

كل الشكر لإدارة النادي، الجهاز الفني، واللاعبين على كل لحظة شاركناها سويا، وأتمنى لكم مزيد من البطولات والنجاحات.

المرحلة المقبلة إن شاء الله خطوة جديدة وتحدي جديد أسأل الله التوفيق فيها، وإن تكون بداية المزيد من التطور".

صاحب الـ 26 عاما انضم للأهلي في يناير 202 قادما من سموحة.

وخلال موسم ونصف شارك في 55 مباراة وصنع خلالها 3 أهداف وتوج مع الأهلي بـ 9 ألقاب متنوعة.

وتواجد اللاعب الذي يشغل مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع في قائمة الأهلي بكأس العالم للأندية 2025 دون أن يشارك في أي لقاء.

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