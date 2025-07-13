خالد عبد الفتاح يعلن انتقاله لـ سيراميكا كليوباترا

أعلن خالد عبد الفتاح انتقاله من الأهلي لـ سيراميكا كليوباترا في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال خالد عبد الفتاح عبر أون سبورت 1: "قررت الرحيل عن الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا من أجل الحصول على فرصة اللعب لأن قلة المشاركة في المباريات صعبة وسأسعى للعودة مجددا".

وأضاف "أصبحت لاعبا لسيراميكا ولدي طموح جديد من أجل العودة للأهلي وارتداء قميص منتخب مصر".

وأكمل "خوسيه ريبيرو أبلغني خلال كأس العالم للأندية أنه سيعتمد عليّ في مركز قلب الدفاع، وشعرت أن هناك أمل بالبقاء، لكن بعد العودة لمصر أبلغني أحمد يحيى وكيلي أن الأهلي موافق على رحيلي".

وأردف "استهدف تقديم موسم قوي مع سيراميكا لإثبات ذاتي وهو تحدي بيني وبين نفسي، وأريد ارتداء قميص منتخب مصر وسأبذل كل ما في وسعي".

وأتم "تواصلت مع علي ماهر مدرب سيراميكا وسأقدم موسم كبير تحت قيادته".

"قلة المشاركة سبب رحيلي.. وأتمنى العودة للأهلي مرة أخرى"👋.. حصريًا - خالد عبد الفتاح يعلن مع سيف زاهر انتقاله لفريق سيراميكا كليوباترا⚡#ملعب_ON pic.twitter.com/bXtjP9E700 — ON Sport (@ONTimeSports) July 12, 2025

صاحب الـ 26 عاما انضم للأهلي في يناير 202 قادما من سموحة.

وخلال موسم ونصف شارك في 55 مباراة وصنع خلالها 3 أهداف وتوج مع الأهلي بـ 9 ألقاب متنوعة.

وتواجد اللاعب الذي يشغل مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع في قائمة الأهلي بكأس العالم للأندية 2025 دون أن يشارك في أي لقاء.