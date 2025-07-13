خالد عبد الفتاح يعلن انتقاله لـ سيراميكا كليوباترا

الأحد، 13 يوليه 2025 - 00:17

كتب : FilGoal

الأهلي - طلائع الجيش - خالد عبد الفتاح

أعلن خالد عبد الفتاح انتقاله من الأهلي لـ سيراميكا كليوباترا في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال خالد عبد الفتاح عبر أون سبورت 1: "قررت الرحيل عن الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا من أجل الحصول على فرصة اللعب لأن قلة المشاركة في المباريات صعبة وسأسعى للعودة مجددا".

وأضاف "أصبحت لاعبا لسيراميكا ولدي طموح جديد من أجل العودة للأهلي وارتداء قميص منتخب مصر".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع سيراميكا لضم شكري وإعارة الدبيس مصدر مقرب من إمام يوضح لـ في الجول: الأهلي متمسك باللاعب.. وموقفه من تعديل العقد مصدر مقرب من عبد القادر يكشف لـ في الجول جديد مفاوضات الأهلي مع الحزم السعودي أدار مباراة الأهلي وإنتر ميامي.. علي رضا فغاني حكما لـ نهائي كأس العالم للأندية 2025

وأكمل "خوسيه ريبيرو أبلغني خلال كأس العالم للأندية أنه سيعتمد عليّ في مركز قلب الدفاع، وشعرت أن هناك أمل بالبقاء، لكن بعد العودة لمصر أبلغني أحمد يحيى وكيلي أن الأهلي موافق على رحيلي".

وأردف "استهدف تقديم موسم قوي مع سيراميكا لإثبات ذاتي وهو تحدي بيني وبين نفسي، وأريد ارتداء قميص منتخب مصر وسأبذل كل ما في وسعي".

وأتم "تواصلت مع علي ماهر مدرب سيراميكا وسأقدم موسم كبير تحت قيادته".

صاحب الـ 26 عاما انضم للأهلي في يناير 202 قادما من سموحة.

وخلال موسم ونصف شارك في 55 مباراة وصنع خلالها 3 أهداف وتوج مع الأهلي بـ 9 ألقاب متنوعة.

وتواجد اللاعب الذي يشغل مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع في قائمة الأهلي بكأس العالم للأندية 2025 دون أن يشارك في أي لقاء.

خالد عبد الفتاح الأهلي سيراميكا كليوباترا
نرشح لكم
محمد سمير يعلن اعتزاله مدير تعاقدات أستريلا يكشف حقيقة معاناة بانزا من الكوليسترول وشرط الزمالك لإبرام الصفقة خبر في الجول - الأهلي يقرر الإبقاء على كريم وليد رغم توقيعه على الاستغناء قبل انتقاله لـ سيراميكا.. كريم الدبيس يودع جماهير الأهلي خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع سيراميكا لضم شكري وإعارة الدبيس خبر في الجول - الزمالك يتجه للتعاقد مع أحمد عيد.. وجلسة بين اللاعب ومسؤولي المصري المقاولون العرب يوافق على سفر لاعبه لقضاء فترة معايشة في المجر علي الفيل مستمر مع مودرن سبورت
أخر الأخبار
فعل كل شيء.. دي ماريا شارك وسجل وخرج مصابا في ظهور الأول مع روزاريو سنترال 59 دقيقة | أمريكا
موندو ديبورتيفو: برشلونة يحدد شروطه لبيع كاسادو لـ مانشستر يونايتد ساعة | ميركاتو
محمد سمير يعلن اعتزاله ساعة | الدوري المصري
عودة منتخب الشباب للتدريبات.. وفرصة جديدة لـ 50 لاعبا ساعة | الكرة المصرية
اللقب الثالث تواليا يضيع.. الشرطة بقيادة مؤمن سليمان يودع كأس العراق بركلات الترجيح ساعة | الوطن العربي
مدير تعاقدات أستريلا يكشف حقيقة معاناة بانزا من الكوليسترول وشرط الزمالك لإبرام الصفقة ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الأهلي يقرر الإبقاء على كريم وليد رغم توقيعه على الاستغناء 2 ساعة | الدوري المصري
قبل انتقاله لـ سيراميكا.. كريم الدبيس يودع جماهير الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد إقصاء فلومينينسي.. فريق وحيد لم يتلق خسارة في كأس العالم للأندية 2 خبر في الجول - الاتفاق تم.. الزمالك يضم شيكو بانزا لمدة 4 مواسم 3 أحمد ريان: تمنيت الانتقال لـ الزمالك.. ولهذا لم تتم الصفقة وكنت محقا مع موسيماني 4 لاعب الزمالك المحتمل - شيكو بانزا.. "لياو" الذي يعاني من الكوليسترول
/articles/509149/خالد-عبد-الفتاح-يعلن-انتقاله-لـ-سيراميكا-كليوباترا