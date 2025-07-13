كما كشف في الجول.. الزمالك يعلن ضم المهدي سليمان

الأحد، 13 يوليه 2025 - 17:33

كتب : عمرو نبيل

المهدي سليكام بقميص الزمالك

أعلن نادي الزمالك ضم المهدي سليمان في صفقة انتقال حر، ليصبح أولى صفقات الأبيض لتدعيم صفوف الفريق لموسم 2025-26.

مهدي سليمان

النادي : الزمالك

الزمالك

وسابقا كشف FilGoal.com أن الحارس المخضرم وقّع عقود انتقاله للزمالك في صفقة انتقال حر.

وأتم الزمالك التعاقد مع المهدي لحاجته لحارس يمتلك الخبرات وتحسبا لخروج محمد صبحي في صفقة تبادلية.

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وكشف FilGoal.com أيضا أن الحارس وقّع على عقد يمتد لموسمين وسيتقاضى راتبا سنويا يقدر بـ 11 مليون جنيه قبل خصم الضرائب.

صاحب الـ 38 عاما بدأ مسيرته في إنبي ثم المقاولون العرب وبتروجت وغزل المحلة وسموحة وبيراميدز والاتحاد.

وخاض المهدي 252 مباراة في الدوري المصري استقبل 263 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 92 مباراة.

وخلال الموسم الماضي شارك المهدي في 14 مباراة وخرج بشباك نظيفة في 8 وغاب عدة أشهر بسبب إصابة قوية بكسر في الشظية.

وانضم المهدي سليمان لمنتخب مصر تحت قيادة هيكتور كوبر ثم عاد مؤخرا بعد سنوات تحت قيادة حسام حسن لكن دون خوض مباراة رسمية.

وأعلن الزمالك تعيين البلجيكي يانيك فيريرا مديرا فنيا لقيادة الفريق بدءا من الموسم المقبل.

ولم يعلن الزمالك عن أي صفقات للموسم الجديد حتى الآن.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق وصول شيكو بانزا تمهيدا لإتمام انتقاله لصفوف الزمالك. (طالع التفاصيل)

المهدي سليمان الزمالك
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