تشكيل ليفربول - صلاح أساسي في الودية الأولى استعدادا للموسم الجديد

الأحد، 13 يوليه 2025 - 16:06

كتب : FilGoal

محمد صلاح - إحماء ليفربول

أعلن أرني سلوت المدير الفني لليفربول تشكيل الفريق في المباراة الودية الأولى استعدادا للموسم الجديد.

ويخوض ليفربول مباراته الودية الأولى هذا الصيف ضد بريستون نورث إند في الخامسة من مساء الأحد.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

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حراسة المرمى: جورجي مامارداشفيلي

الدفاع: كونور برادلي - جو جوميز - لوكا ستيفنسون - كوستاس تسميكاس

الوسط: ريان جرافنبرخ - تري نيوني - دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: فيدريكو كييزا - محمد صلاح - ريو نجوما

ويغيب مجموعة من لاعبي ليفربول عن اللقاء، وهم أليسون بيكر وفيرجيل فان دايك وإبراهيما كوناتي وأليكسيس ماك اليستر ولويس دياز وهارفي إليوت، بالإضافة إلى الوافد الجديد فلوريان فيرتز.

ومن المنتظر أن يتم تكريم روح ديوجو جوتا مهاجم الفريق وشقيقه أندري سيلفا بعد وفاتهما في حادث سير قبل أيام.

وسيرتدي لاعبو ليفربول الجدد أرقاما مؤقتة على قمصانهم في المباريات الودية استعدادا للموسم المقبل، حسبما أعلن النادي.

وأوضح ليفربول عبر موقعه أن النادي سيعلن أرقام قمصانهم الرسمية الدائمة في وقت لاحق من هذا الصيف.

سيرتدي اللاعبون الستة الجدد في ليفربول أرقام القمصان التالية خلال فترة الإعداد لموسم 2025-2026:

55 - جيورجي مامارداشفيلي

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56 - فريدي ودمان

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57 - ميلوس كيركيز

58 - فلوريان فيرتز

59 - جيريمي فريمبونج

60 - أرمين بيتشي

ليفربول بريستون
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