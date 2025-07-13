أرقام قمصان مؤقتة للاعبي ليفربول الجدد خلال فترة الإعداد

الأحد، 13 يوليه 2025 - 14:12

كتب : FilGoal

ليفربول - مانشستر سيتي

سيرتدي لاعبو ليفربول الجدد أرقاما مؤقتة على قمصانهم في المباريات الودية استعدادا للموسم المقبل، حسبما أعلن النادي.

وأوضح ليفربول عبر موقعه أن النادي سيعلن أرقام قمصانهم الرسمية الدائمة في وقت لاحق من هذا الصيف.

ويخوض ليفربول مباراته الودية الأولى هذا الصيف ضد بريستون نورث إند في الخامسة من مساء الأحد.

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سيرتدي اللاعبون الستة الجدد في ليفربول أرقام القمصان التالية خلال فترة الإعداد لموسم 2025-2026:

55 - جيورجي مامارداشفيلي

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56 - فريدي ودمان

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57 - ميلوس كيركيز

58 - فلوريان فيرتز

59 - جيريمي فريمبونج

60 - أرمين بيتشي

ليفربول فلوريان فيرتز ميلوس كيركيز جيريمي فريمبونج
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