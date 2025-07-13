لامين يامال: سنقاتل لإعادة لقب دوري الأبطال إلى برشلونة

وعد لامين يامال نجم برشلونة الشاب جماهير فريقه بالقتال من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

الشاب الذي أتم عامه الـ18 يعد النجم الأبرز في مستقبل برشلونة.

وقال يامال عبر قناة ناديه: "إلى مشجعي برشلونة، أود أن أقول لكم إننا في الموسم المقبل سنقاتل من أجل إعادة لقب دوري أبطال أوروبا إلى الديار".

ولم يتوج برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا منذ عاما 2015.

يذكر أن برشلونة مدد تعاقد لاعبه الشاب لامين يامال حتى عام 2031.

ولم يفصح برشلونة عن تفاصيل تجديد التعاقد الذي سيستمر حتى يبلغ لامين من العمر 24 عاما.

وأوضحت صحيفة سبورت أن لامين يامال سيصبح الأعلى أجرا في الفريق إذا حصل على المتغيرات في عقده القائمة على الأداء، والمتضمنة في عقده الجديد بما في ذلك الفوز بجائزة الكرة الذهبية.

سبورت كشفت أن ارتداء يامال للقميص رقم 10 المرتبط تاريخيا بأساطير مثل ليونيل ميسي، ورونالدينيو، وريفالدو، هو قرار استراتيجي، يمثل دفعة تجارية كبيرة للنادي، بزيادة مبيعات القمصان، وتعزيز هوية العلامة التجارية لبرشلونة مع نجمها الجديد.

وساهم لامين يامال في تتويج فريقه بالثلاثية المحلية في إسبانيا سواء الدوري أو الكأس أو السوبر.