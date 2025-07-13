ليكيب: بايرن ميونيخ استفسر من تشيلسي عن إمكانية ضم جوستو

الأحد، 13 يوليه 2025 - 11:38

كتب : FilGoal

مالو جوستو - تشيلسي - بالميراس

استفسر نادي بايرن ميونيخ من تشيلسي عن إمكانية ضم مالو جوستو.

ويستعد تشيلسي لمواجهة باريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية 2025 مساء اليوم الأحد.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن البافاري يرغب في معرفة مطالب البلوز بشأن الظهير الفرنسي.

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وانضم جوستو من ليون لـ تشيلسي في صيف 2024 بمقابل 30 مليون يورو.

ومنذ ذلك الحين خاض جوستو ابن الـ 22 ربيعا، 84 مباراة بجميع المسابقات وصنع خلالها 11 هدفا وتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي.

وفي مونديال الأندية شارك في جميع مباريات تشيلسي الـ 6 وصولا للنهائي لكن دون أي مساهمة تهديفية.

ويسعى بايرن ميونيخ لتدعيم مركز الظهير الأيمن مع اقتراب ساشا بوي من الرحيل عن صفوف الفريق.

ويهتم فريقا مارسيليا الفرنسي وجالاتاسراي التركي بالحصول على خدمات الفرنسي صاحب الـ 24 عاما.

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